▲《只為你停留》李沛旭黏追小薰。（圖／三立，2017.03.21）

李沛旭在《只為你停留》中，演活幽默憨厚又癡情的大隻佬水電工，對小薰所飾演的檢察官角色一見鍾情，使出「烈女怕纏郎」的撩妹絕招，還被冠上「黏黏哥」的外號，不過觀眾的看法分成兩派，一派覺得如果對方拒絕就不要再鬼打牆了，另一派則覺得對這種高學歷的女生，如果不用死纏這招，哪裡追的到手？大讚這麼深情專情的男人應該列入保育類。

現實中李沛旭笑說自己不會用「纏」招，認為一直糾纏「根本是在擾民」，或許會造成反效果，讓對方見到面就想逃，變成快閃族。而小薰則是哀怨現實中從沒就被纏過，總結自己可能太容易跟男生打成一片，就算有好感，到最後都變成哥們，苦笑自嘲：「好慘！」但如果遇到會糾纏對象使出緊盯黏人的攻勢怎麼辦？小薰自認在感情上是理智型，如果沒有機會一定會講明白，讓對方知道彼此不可能，當不成情人還可以當朋友。

▲《只為你停留》李沛旭（右）黏追小薰。（圖／三立，2017.03.21）

對這次與李沛旭合作，小薰笑說：「 沛旭哥很可愛，黏人又討喜」，也坦言該角色其實滿不好演，「演出太多會煩，過少又無趣！」認為李沛旭把角色拿捏的很到位。此外李沛旭也被封為「梗王」，排戲前都會腦力激盪一下，看看有何鮮點子，互相亂丟搞笑，但每次小薰都要故作正經強忍笑場，未來若有吻戲，兩人平常愛打鬧太熟了，超怕笑場尷尬。

▲李沛旭（右）使出纏功撩妹絕招追求小薰。（圖／三立，2017.03.21）

▲李沛旭（右）細膩又癡情的守護小薰，被封「可愛黏黏哥」。（圖／三立，2017.03.21）