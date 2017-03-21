▲彰化縣環保聯盟等環團，以行動劇來反諷台化公司與台塑集團，並要求台化賠償彰化人失去的健康。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.21）

保署訴願會撤銷「彰化縣政府駁回台化申請鍋爐操作許可證展延處分案」，台化正研議提出「天價國賠」；台塑集團後來雖緊急「踩煞車」，提出與彰化縣政府理性溝通，但國賠說引起彰化環團不滿，21日上午到彰化縣政府前要求縣府撤銷台化民國100年的燃煤操作許可證，同時將發動連署、提起集體訴訟，向台化也求償天價的健康損失！

台化公司彰化廠申請三座「汽電共生燃煤鍋爐」操作許可證展延案，遭彰化縣環保局屢次駁回後進行廢止，經台化公司提起訴願，環保署訴願會裁定撤銷「這項駁回廢止處分案」，令認為已打贏訴願的台化公司正研議將提出「天價國賠」，卻引起彰化環保聯盟與健康媽媽等環保團體高度反彈。

▲彰化縣環保聯盟等環團，齊聚彰化縣政府要求彰化縣政府撤銷民國100年發給台化的3張燃煤鍋爐許可證。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.21）

彰化縣環保聯盟、台灣健康空氣行動聯盟，要健康婆婆媽媽團中部團、縣議員林世賢、醫師李武波等人先以行動劇來反諷台化公司與台塑集團，期許台化公司能夠轉型，善待台灣土地上的所有人民。

彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，目前停爐的這3個鍋爐，長期使用劣質的煤，呼籲全面勘查台化彰化廠，了解有無更多不法情事，縣府除了撤銷原許可證以外，再進行追討的行動，還給彰化縣民一個公道。

▲彰化縣環保聯盟等環團，齊聚彰化縣政府要求彰化縣政府撤銷民國100年發給台化的3張燃煤鍋爐許可證。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.21）

李武波醫師表示，以今年1、2月PM2.5濃度數據比較中部四縣市，彰化縣是中部4縣市中，唯一PM2.5濃度下降的縣市，顯然台化停工對彰化減少PM2.5污染有明顯效益，因此，應該是彰化人向台化索討健康賠償才對！

▲彰化縣環保聯盟等環團，齊聚彰化縣政府要求彰化縣政府撤銷民國100年發給台化的3張燃煤鍋爐許可證。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.21）

彰化縣政府環保局長江培根表示，針對撤銷民國100年許可證以及追討不當利益所得，環保局現正積極洽詢行政法學者專家、律師、法制處等就訴願決定內容及相關法令規定做後續適法處理。