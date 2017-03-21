彰縣府駁回台化申請鍋爐操作許可證展延處分案NOWnews今日新聞 (2017-03-21 22:14)
保署訴願會撤銷「彰化縣政府駁回台化申請鍋爐操作許可證展延處分案」，台化正研議提出「天價國賠」；台塑集團後來雖緊急「踩煞車」，提出與彰化縣政府理性溝通，但國賠說引起彰化環團不滿，21日上午到彰化縣政府前要求縣府撤銷台化民國100年的燃煤操作許可證，同時將發動連署、提起集體訴訟，向台化也求償天價的健康損失！
台化公司彰化廠申請三座「汽電共生燃煤鍋爐」操作許可證展延案，遭彰化縣環保局屢次駁回後進行廢止，經台化公司提起訴願，環保署訴願會裁定撤銷「這項駁回廢止處分案」，令認為已打贏訴願的台化公司正研議將提出「天價國賠」，卻引起彰化環保聯盟與健康媽媽等環保團體高度反彈。
彰化縣環保聯盟、台灣健康空氣行動聯盟，要健康婆婆媽媽團中部團、縣議員林世賢、醫師李武波等人先以行動劇來反諷台化公司與台塑集團，期許台化公司能夠轉型，善待台灣土地上的所有人民。
彰化縣環保聯盟總幹事施月英指出，目前停爐的這3個鍋爐，長期使用劣質的煤，呼籲全面勘查台化彰化廠，了解有無更多不法情事，縣府除了撤銷原許可證以外，再進行追討的行動，還給彰化縣民一個公道。
李武波醫師表示，以今年1、2月PM2.5濃度數據比較中部四縣市，彰化縣是中部4縣市中，唯一PM2.5濃度下降的縣市，顯然台化停工對彰化減少PM2.5污染有明顯效益，因此，應該是彰化人向台化索討健康賠償才對！
彰化縣政府環保局長江培根表示，針對撤銷民國100年許可證以及追討不當利益所得，環保局現正積極洽詢行政法學者專家、律師、法制處等就訴願決定內容及相關法令規定做後續適法處理。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- SEIKO Solar濃情cappuccino 心限量女錶(SWFA045J)-22mm
- 【AS】艾絲翠得2尺床頭櫃-48x40x51cm
- 【TIME ART】靜音機芯三聯式無框畫掛鐘30*30*2.5cm 實心背
- HAPPYHOME 保羅5尺雙人床111-1(只含床頭-床底-不含床墊、床
- agnes b. - ab.heart面水餃包(小)黑
- 【文創集】索亞德 時尚4.2尺雙色書桌/電腦桌
- CASIO專業級狩獵捕魚雙顯時尚錶(AMW-703D-1A)-黑/41.5mm
- 【漢妮Hampton】比克大茶几(茶几/咖啡桌/大茶几)
- HAPPYHOME 夏洛蒂4.3尺法式床尾凳029-6
- OLIVIA 《北歐簡約風格 灰》標準雙人床包被套組
7年非法吸金172億 心靈導師遭判11年徒刑【NOWnews今日新聞】
富家子弟染毒 妻離子散淪竊車賊【中央社】
李全教指控行賄案 判誹謗拘役30天【中廣新聞網】
買衣起衝突 逆子竟撞死父逃逸遭逮【中央社】
林智堅爭取「大新竹輕軌路網」 藍營民代不同調【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》