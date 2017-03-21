新北市三重區今(21)日清晨傳出男子遭人當街砍殺事件，一名20歲吳姓男子與友人在仁政街一處宮廟前，遭7名男子持刀、棍追打砍殺，吳男頸、胸部中刀倒地，凶嫌隨即逃逸離去，吳男送醫急救後仍宣告不治。下午2名黃姓凶嫌主動投案，警方訊後依殺人罪嫌送辦，並持續追緝另外5名在逃凶嫌。

警方調查，投案的2名黃姓凶嫌為兄弟，與死者吳姓男子兄弟熟識，但因黃嫌是吳弟女友的前男友，且2人分手後仍有來往，造成吳姓兄弟不滿，雙方也曾為此多次起衝突。

今日清晨雙方再起衝突，死者吳姓男子在仁政街一處宮廟埋伏追打黃弟，黃男接獲弟弟求救電話後，帶著5名同夥，持刀、棍前往現場，對著吳姓男子及其友人追打、砍殺，造成吳男頸部、胸部中刀，另名男子頭部也遭球棒毆傷。

黃男等人行凶後便駕車逃離，警消獲報趕抵現場將吳男送醫，但他當時已無生命跡象，經急救後仍宣告不治。今日下午警方策動黃男兄弟投案，他們供稱是因感情糾紛行凶，訊後依殺人罪嫌送辦，警方正積極追緝其餘在逃凶嫌。