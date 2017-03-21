▲麗星郵輪「處女星號」今(106)年度首航高雄。（圖／記者宋德威翻攝，2017.3.21）

今年處女星號將以高雄為母港，自三月起開通連續四個月航班，為高雄帶來菲律賓及香港籍旅客，讓高雄觀光新南向政策再添助益。麗星郵輪今年在台灣推出基隆、高雄「雙母港」及寶瓶星號、處女星號「雙郵輪」服務，並在3月21日駛進首艘高雄航次。高雄市政府觀光局曾姿雯局長、台灣港務股份有限公司吳盟分董事長、交通部觀光局張錫聰副局長、高雄市議會康裕成議長及議員，以及高雄市旅行公會吳盈良理事長、高雄市旅館公會劉坤福理事長、河邊餐廳張素鑾董事長等特別到場歡迎。這次麗星郵輪洪茂林總裁也與雲頂香港高級副總裁吳明發、台灣區副總裁劉曉寧等重量級貴賓搭船來高，參與於處女星號麗都歌劇院舉辦的記者會活動。曾姿雯局長準備具高雄意象的「高字杯」致贈麗星郵輪、更贈送全體訪高旅客鳳梨酥，藉此表達歡迎並期盼今年郵輪能滿載亞洲客，齊來看見美麗高雄。

▲曾局長強調，高雄擁有多元交通選擇，郵輪旅客可挑選單車、捷運、輕軌、雙層巴士等，串聯暢遊觀光景點，鄰近香蕉碼頭的駁二藝術特區、哈瑪星鐵道文化園區，更是遊客停留期間最佳選擇，絕對值得大家到此一遊。（圖／記者宋德威攝，2017.3.21）

觀光局曾姿雯局長表示，今年高雄港郵輪航班、旅客人數大豐收，預計將有44艘郵輪、超過12萬名旅客靠港。其中麗星郵輪從三月起至六月共有18艘航班往返高雄、香港、菲律賓港口，平均每航次帶來1,800名旅客，預計期間將帶進將近3萬旅客遊訪高雄。目前郵輪靠港時，市府都協調文藻外語大學同學在場提供旅客旅遊諮詢，觀光局也製作郵輪旅客的專屬遊程建議摺頁於現場發放。目前郵輪航商規劃的岸上行程以旗津、愛河、蓮池潭、夢時代、佛陀紀念館為主，觀光局積極進行郵輪旅客動向及滿意度調查，將可掌握更多資訊以調整及規劃新遊程給航商參考。

▲由壽山忠烈祠遠曜碼頭的郵輪別有一番特色。（圖／記者宋德威攝，2017.3.21）

港務公司吳盟分董事長也表示，麗星郵輪一直以來是台灣郵輪市場第一大品牌，在台灣提到郵輪一定會想到麗星，今日台灣母港出發的航程能如此蓬勃發展，也是因為麗星郵輪長期耕耘及推動，感謝麗星郵輪長期為母港產業領航。港務公司將全力支援麗星郵輪在台的母港作業，不斷提升通關效能及服務，帶給國人更優質的郵輪旅遊經驗，未來也期待麗星郵輪為台灣帶來更多新型郵輪，帶給台灣民眾更嶄新的郵輪選擇，也為台灣帶來更多國外旅客。