2017首航 連續三個月航次為高雄注入旅遊新活力NOWnews今日新聞 (2017-03-21 22:23)
今年處女星號將以高雄為母港，自三月起開通連續四個月航班，為高雄帶來菲律賓及香港籍旅客，讓高雄觀光新南向政策再添助益。麗星郵輪今年在台灣推出基隆、高雄「雙母港」及寶瓶星號、處女星號「雙郵輪」服務，並在3月21日駛進首艘高雄航次。高雄市政府觀光局曾姿雯局長、台灣港務股份有限公司吳盟分董事長、交通部觀光局張錫聰副局長、高雄市議會康裕成議長及議員，以及高雄市旅行公會吳盈良理事長、高雄市旅館公會劉坤福理事長、河邊餐廳張素鑾董事長等特別到場歡迎。這次麗星郵輪洪茂林總裁也與雲頂香港高級副總裁吳明發、台灣區副總裁劉曉寧等重量級貴賓搭船來高，參與於處女星號麗都歌劇院舉辦的記者會活動。曾姿雯局長準備具高雄意象的「高字杯」致贈麗星郵輪、更贈送全體訪高旅客鳳梨酥，藉此表達歡迎並期盼今年郵輪能滿載亞洲客，齊來看見美麗高雄。
觀光局曾姿雯局長表示，今年高雄港郵輪航班、旅客人數大豐收，預計將有44艘郵輪、超過12萬名旅客靠港。其中麗星郵輪從三月起至六月共有18艘航班往返高雄、香港、菲律賓港口，平均每航次帶來1,800名旅客，預計期間將帶進將近3萬旅客遊訪高雄。目前郵輪靠港時，市府都協調文藻外語大學同學在場提供旅客旅遊諮詢，觀光局也製作郵輪旅客的專屬遊程建議摺頁於現場發放。目前郵輪航商規劃的岸上行程以旗津、愛河、蓮池潭、夢時代、佛陀紀念館為主，觀光局積極進行郵輪旅客動向及滿意度調查，將可掌握更多資訊以調整及規劃新遊程給航商參考。
港務公司吳盟分董事長也表示，麗星郵輪一直以來是台灣郵輪市場第一大品牌，在台灣提到郵輪一定會想到麗星，今日台灣母港出發的航程能如此蓬勃發展，也是因為麗星郵輪長期耕耘及推動，感謝麗星郵輪長期為母港產業領航。港務公司將全力支援麗星郵輪在台的母港作業，不斷提升通關效能及服務，帶給國人更優質的郵輪旅遊經驗，未來也期待麗星郵輪為台灣帶來更多新型郵輪，帶給台灣民眾更嶄新的郵輪選擇，也為台灣帶來更多國外旅客。
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- 【AS】卡利亞里4尺大茶几
- ATEN VS182 2埠 HDMI 影音分享器 1:2HDMI同步器鐵
- IMPAQ英沛克 X型摺疊健身車 GS-X1200A 室內腳踏車/樂活輕巧
- 【AS】莎爾沙發組(單人x2+雙人x1)
- 【AS】蘇西2.5尺單門衣櫃
- ASUS X556UR 15吋筆電(i5-6200U/930MX/1T/4G/FHD霧/藍)
- Chef & Sommelier(C&S) / ALLURE系列- WINE 魅惑之心-紅酒
- 【COACH】紫紅色口袋皮革長夾(F54007 IMFUS)
- G-SHOCK街頭搖滾金屬風多層次雙顯運動錶(GA-400GB-1A4)玫瑰
- SMS Audio 星際大戰收藏家系列 Tie Fighter 鈦戰機 耳罩式
發燒雜誌更多
推薦好書更多
最快速、最有效！ 捏耳排毒法─從嬰兒到百歲都有效的耳穴按摩法！天天揉按捏，女人顧青春，男人增元氣，小孩固體質、長輩防退化！
★從0歲～100歲都能做的耳穴按摩法，神奇效果看得見！ 耳穴療法、按摩耳朵沒有副作用，是最...《詳全文》