未足額進用身心障員工 交大.橋頭地院居首公視 (2017-03-21 00:00)
根據身心障礙者權益保障法規定，全國應進用身心障礙員工的義務機關總計有1萬6千多家，勞動公布最新未足額進用單位，國立交通大學及橋頭地方法院排名第1，兩者都不足額5人。不過也有公司發現身障員工許多優點而超額進用。
負責客服及系統整合的程曦資訊整合公司，員工數649人，依照身心障礙者權益保障法規定，應進用1%的身障員工6人，但這間公司進用了61人，堪稱愛心企業，因為他們從身障員工發現許多優點。
==程曦資訊整合公司處長 柯金章==
他們相對把握
能夠提出的積極度
反而比一般人更強
所以我覺得
進用身心障礙朋友
有非常非常多好處
對企業而言
依據身心障礙者權益保障法規定，應進用身心障礙者的義務機關總計1萬6881家，其中有1496家未足額進用占8%，未足額進用2113人，其中未足額進用公立單位第一名為交通大學與橋頭地方法院，兩者都不足額5人；私立單位則是藝珂人事顧問公司，不足額進用13人。為了鼓勵雇主進用身障員工，勞動部強調，如果企業主有需要，政府也有職務再設計輔導團，可以進到公司協助。
==勞動部勞動力發展署副組長 溫秀琴==
專業人士會組成一個
專業輔導團去協助企業
不論是在工作流程上的調整
或者是他的相關輔具的
提供跟設計
勞動部表示，去年一年就有2426件申請案，如果需要購買輔具或改善無障礙，政府最高補助10萬，呼籲企業能開發身障就業機會，看見身心障礙員工的無限可能。
許恆慈 莊志成 台北報導
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