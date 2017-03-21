















南投一所少年收容機構驚傳性侵事件，民進黨立委今天舉行記者會突顯問題，衛福部官員強調，這些少年的情況較特殊，建議司法院是否建立司法社工制度南投一家少年安置機構，日前驚傳性侵事件，還涉嫌超收，外界批評，少年法庭裁定少年收容後，就交由衛福部督導的機構安置，卻都疏於關心，才讓事態這麼嚴重。民進黨立委質疑這家機構被評為丁等，為何還持續裁定收容、超收。==司法院少家廳副廳長 簡燕子==當法院知道說這一個機構被評鑑為丁等之後其實已經沒有再新裁定個案==衛福部社家署代理組長 林資芮==是105年11月的時候 才通報出來從5月開始 就陸續針對這個評鑑丁等 跟這個 超收的部分有請各法院來儘量在做轉安置的(動作)衛福部官員建議，這些少年的情況特殊，建議司法院是否建立司法社工制度，司法院官員則回應，少年保護官會加強探望。==衛福部社家署代理組長 林資芮==在司法系統 可不可以也也是可以說 委託給團體來做這樣一個 安置的動作==司法院少家廳副廳長 簡燕子==其實我們的少年保護官跟少年調查官他們本身 就是專業的一個背景就有包括社工 有心理 有法律由於這些少年的戶籍地，和安置機構的所在地，往往不同，立委認為，依據法令，只會通知戶籍地所在地的地方政府，反倒安置處的地方政府無法掌握。由於，兒少安置的問題很多，將擇期舉行公聽會，找尋解決方案。記者陳佳鑫 張梓嘉 台北報導