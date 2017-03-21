南投少年收容機構 驚傳性侵.涉超收公視 (2017-03-21 00:00)
南投一所少年收容機構驚傳性侵事件，民進黨立委今天舉行記者會突顯問題，衛福部官員強調，這些少年的情況較特殊，建議司法院是否建立司法社工制度
南投一家少年安置機構，日前驚傳性侵事件，還涉嫌超收，外界批評，少年法庭裁定少年收容後，就交由衛福部督導的機構安置，卻都疏於關心，才讓事態這麼嚴重。民進黨立委質疑這家機構被評為丁等，為何還持續裁定收容、超收。
==司法院少家廳副廳長 簡燕子==
當法院知道說
這一個機構被評鑑為丁等之後
其實已經沒有再新裁定個案
==衛福部社家署代理組長 林資芮==
是105年11月的時候 才通報出來
從5月開始 就陸續針對這個
評鑑丁等 跟這個 超收的部分
有請各法院
來儘量在做轉安置的(動作)
衛福部官員建議，這些少年的情況特殊，建議司法院是否建立司法社工制度，司法院官員則回應，少年保護官會加強探望。
==衛福部社家署代理組長 林資芮==
在司法系統 可不可以也
也是可以說 委託給團體
來做這樣一個 安置的動作
==司法院少家廳副廳長 簡燕子==
其實我們的少年保護官
跟少年調查官
他們本身 就是專業的一個背景
就有包括社工 有心理 有法律
由於這些少年的戶籍地，和安置機構的所在地，往往不同，立委認為，依據法令，只會通知戶籍地所在地的地方政府，反倒安置處的地方政府無法掌握。由於，兒少安置的問題很多，將擇期舉行公聽會，找尋解決方案。
記者陳佳鑫 張梓嘉 台北報導
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