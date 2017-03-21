校外打工遭剝削 屏科大學生要組工會公視 (2017-03-21 00:00)
屏科大有學生最近發起薪資地圖活動，蒐集校園附近打工薪資不符合勞基法的店家，屏東縣政府上週也因此展開稽查，結果有8成5店家違法，今天又有學生發起學生工會，呼籲學生加入，聚集力量
屏科大學生在校門口高喊口號，抗議對象不是學校，而是學校對街的商店，因為經過學生蒐集和縣政府調查，當地打工未達基本工資的店，高達8成5。
==屏東學生勞工陣線召集人 招有倫==
我們會有更強的勞資調解平台
比起一個人單打獨鬥
它要來的更有效率很多
再來就是
我覺得我們需要協助政府
可能勞基法落實部分
沒有落實好的
不合法店家，政府勞動檢查後會開罰或輔導，但學生站出來，呼籲組織工會，希望學生也能有勞資談判平台，未來若被剋扣薪資，才能要回來。不過投訴不合法店家的學生很多，但初步願意站出來響應工會的並不多。
==屏科大學生==
我們自己校內就有工讀
校內的話是按照勞基法
所以我覺得不一定
就是如果你不同意外面的薪資
你就不要去做
==樹黨中執委 冼義哲==
當今天他必須站出來的時候
他冒的風險是他
可能會失去這工作的保障
因為台灣真的常見
雇主惡意解聘的狀況
從鄉下出發組工會不容易，台北和高雄都有團體南下聲援，屏東勞工陣線也調查，即便在屏東市、高雄市，學生打工未達基本時薪的問題還是常見，希望有更多地區學生持工作證明加入，讓工會為更多學生發聲。
記者 王介村 孟昭權 屏東報導
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