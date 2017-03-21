















屏科大有學生最近發起薪資地圖活動，蒐集校園附近打工薪資不符合勞基法的店家，屏東縣政府上週也因此展開稽查，結果有8成5店家違法，今天又有學生發起學生工會，呼籲學生加入，聚集力量屏科大學生在校門口高喊口號，抗議對象不是學校，而是學校對街的商店，因為經過學生蒐集和縣政府調查，當地打工未達基本工資的店，高達8成5。==屏東學生勞工陣線召集人 招有倫==我們會有更強的勞資調解平台比起一個人單打獨鬥它要來的更有效率很多再來就是我覺得我們需要協助政府可能勞基法落實部分沒有落實好的不合法店家，政府勞動檢查後會開罰或輔導，但學生站出來，呼籲組織工會，希望學生也能有勞資談判平台，未來若被剋扣薪資，才能要回來。不過投訴不合法店家的學生很多，但初步願意站出來響應工會的並不多。==屏科大學生==我們自己校內就有工讀校內的話是按照勞基法所以我覺得不一定就是如果你不同意外面的薪資你就不要去做==樹黨中執委 冼義哲==當今天他必須站出來的時候他冒的風險是他可能會失去這工作的保障因為台灣真的常見雇主惡意解聘的狀況從鄉下出發組工會不容易，台北和高雄都有團體南下聲援，屏東勞工陣線也調查，即便在屏東市、高雄市，學生打工未達基本時薪的問題還是常見，希望有更多地區學生持工作證明加入，讓工會為更多學生發聲。記者 王介村 孟昭權 屏東報導