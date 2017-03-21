校外打工遭剝削 屏科大學生要組工會公視 (2017-03-21 00:00)
屏科大有學生最近發起薪資地圖活動，蒐集校園附近打工薪資不符合勞基法的店家，屏東縣政府上週也因此展開稽查，結果有8成5店家違法，今天又有學生發起學生工會，呼籲學生加入，聚集力量
組織工會 終結剝削
屏科大學生在校門口高喊口號，抗議對象不是學校，而是學校對街的商店，因為經過學生蒐集和縣政府調查，當地打工未達基本工資的店，高達8成5。
==屏東學生勞工陣線召集人 招有倫==
我們會有更強的勞資調解平台
比起一個人單打獨鬥
它要來的更有效率很多
再來就是
我覺得我們需要協助政府
可能勞基法落實部分
沒有落實好的
不合法店家，政府勞動檢查後會開罰或輔導，但學生站出來，呼籲組織工會，希望學生也能有勞資談判平台，未來若被剋扣薪資，才能要回來。不過投訴不合法店家的學生很多，但初步願意站出來響應工會的並不多。
==屏科大學生==
我們自己校內就有工讀
校內的話是按照勞基法
所以我覺得不一定
就是如果你不同意外面的薪資
你就不要去做
==樹黨中執委 冼義哲==
當今天他必須站出來的時候
他冒的風險是他
可能會失去這工作的保障
因為台灣真的常見
雇主惡意解聘的狀況
從鄉下出發組工會不容易，台北和高雄都有團體南下聲援，屏東勞工陣線也調查，即便在屏東市、高雄市，學生打工未達基本時薪的問題還是常見，希望有更多地區學生持工作證明加入，讓工會為更多學生發聲。
記者 王介村 孟昭權 屏東報導
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- HAPPYHOME 克萊夫6尺加大雙人床085-1(只含床頭-床架-不含床
- 【aaronation 愛倫國度】設計師系列造型電腦椅(AM-661)
- MICHAEL KORS 經典LOGO牌飾托特包(橘)
- Calvin Klein 時尚三眼運動男錶
- 【aaronation 愛倫國度】頂級高韌性全網電腦椅(AM-813)
- 《DFhouse》黛爾夢6尺雙人緹花布透氣床墊(三色)
- G-SHOCK MIX玩酷生活音樂控制藍芽錶(GBA-400-1)-黑/55mm
- 拍立得 FUJIFILM instax mini HELLO KITTY 限定版(公司貨)
- 巴哈姆特重型雙桿衣架(W120cm)
- HAPPYHOME 格蘭德5尺米黃色雙人床171-5(只含床頭-床架-不含
7年非法吸金172億 心靈導師遭判11年徒刑【NOWnews今日新聞】
富家子弟染毒 妻離子散淪竊車賊【中央社】
李全教指控行賄案 判誹謗拘役30天【中廣新聞網】
買衣起衝突 逆子竟撞死父逃逸遭逮【中央社】
林智堅爭取「大新竹輕軌路網」 藍營民代不同調【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》