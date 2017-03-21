紅富海案吸金198億 主嫌判11年徒刑公視 (2017-03-21 00:00)
轟動一時的"紅富海"心靈導師吸金案，負責人黃圓映，自稱＂太仁心靈導師＂，7年多來非法吸金將近兩百億，有8千多人受害，台中高分院更一審判他11年徒刑，沒收172億，而被害人表示，希望可以盡快拿回款項
他就是自稱太仁心靈導師的黃圓映，從2003年開始，開始廣設道場舉辦心靈講座，不過卻是用高利率的方式，以拉下線的方式吸金，七年多以來金額高達198億，受害人高達八千多位，台中高分院更一審判決，黃姓負責人11年徒刑，法院也將沒收不法所得172億多元。
==台中高分院行政庭長 郭同奇===
對客觀事實 被告三位都有承認
也承認有收到這些金錢
也承認有經營這些事業
只是否認有違反
銀行法的犯意而已
黃圓映被判11年，而丈夫和妹妹被視為是共犯結構，也各判九年徒刑，法官認為黃圓映透過宗教洗腦方式，進一步要求共創財富，進而將民眾的金額購買不動產或海外投資，嚴重影響金融秩序，以違反銀行法判刑，不過被害者擔心，畢生積蓄還是拿不回來。
==被害者 牛先生==
有些是公教人員退休的
那個保險金 什麼退休金
通通貼進去了
拿房子土地貸款去了 死一片
==被害者 傅小姐==
我的意思 錢要拿回來
你現在(法院)說要沒收
我覺得實質上沒有幫助
被害人組成自救會，多次前往法院抗議，要黃圓映負起責任，黃圓映堅持都有告知投資人，否認吸金，而法院依據刑法規定，犯罪所得任何人不得持有，如果被害人想要把錢拿回來，必需在三審定讞後，透過法定程序，向檢察官聲請發還。
林健生 台中報導
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