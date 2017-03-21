















酒駕事故頻傳，現在連機師，也發生酒駕！一名遠航機師，這個月七號早上，在高雄航站報到時，被檢測出酒精含量，高達0.52毫克，比標準0.1毫克，還要高出4倍！民航局表示，依法最高可處30萬罰金，甚至吊銷飛航證照。==民航局飛航標準組組長 林俊良==遠東航空 在這個事件以後我們要求他是必須要全部百分之百的普測持續到三個月駕駛員的違規 他至少面對的就是如果是罰金的話是6萬到30萬的一個罰款甚至是停止執業就是停止駕駛員的執照大概1到6個月我們這次因為他的酒測值是0.52超標很多所以我們這次也不排除就直接吊銷 就是直接撤銷他的一個駕駛員的執照遠航表示，這名機師是去年從復興航空過來的，專飛國內線，當獲知酒測值超標，就立刻暫停勤務，並通報民航局，事後公司約談，決定解聘。民航局強調，目前機師酒測，只能隨機抽檢，因為不少機師飛國際線，全面檢測不容易，只能要求各家航空公司，徹底執行酒測！這起飛航酒駕事件，也是近五年來，第二起，民航局表示，近期會要求航空公司，加強宣導酒駕禁令。