遠航機師酒測超標4倍 航站報到被攔下公視 (2017-03-21 00:00)
酒駕事故頻傳，現在連機師，也發生酒駕！一名遠航機師，這個月七號早上，在高雄航站報到時，被檢測出酒精含量，高達0.52毫克，比標準0.1毫克，還要高出4倍！民航局表示，依法最高可處30萬罰金，甚至吊銷飛航證照。
==民航局飛航標準組組長 林俊良==
遠東航空 在這個事件以後
我們要求他是必須要
全部百分之百的普測
持續到三個月
駕駛員的違規 他至少面對的就是
如果是罰金的話
是6萬到30萬的一個罰款
甚至是停止執業
就是停止駕駛員的執照
大概1到6個月
我們這次因為他的
酒測值是0.52超標很多
所以我們這次也不排除
就直接吊銷 就是直接撤銷
他的一個駕駛員的執照
遠航表示，這名機師是去年從復興航空過來的，專飛國內線，當獲知酒測值超標，就立刻暫停勤務，並通報民航局，事後公司約談，決定解聘。民航局強調，目前機師酒測，只能隨機抽檢，因為不少機師飛國際線，全面檢測不容易，只能要求各家航空公司，徹底執行酒測！這起飛航酒駕事件，也是近五年來，第二起，民航局表示，近期會要求航空公司，加強宣導酒駕禁令。
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