明道大學人文學院創立滿十週年，21日舉辦擦亮金字招牌儀式，為展現文人辦學特色，現場學生特別表演古琴，與展示書法成果，傑出校友前台中市文化局局長，現任台中市參事陳志聲也到場，由老師扶著梯子讓學生往上爬，象徵青出於藍更勝於藍的意義。

人文學院目前設有中文系、英語系、日語系、課程所和全國唯一的書法博士班，在學人數共768人，校長郭秋勳表示，秉持汪廣平創辦人「一樹蓓蕾莫道是他人子弟，桃園滿李當看作自家兒孫」的教育理念，希望讓明道學子沈浸在如書院的優美校園中，感受文人雅緻的生活，培育詩書茶琴文化人才。

▲明道大學人文學院創立滿十週年，人文學院學生代表，穿著各系特色服裝，一起擦亮由書法名家杜忠誥撰寫的金字招牌。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.21）

陳志聲是這場金字招牌儀式的校友代表，他是明道大學國學所第一屆畢業生，陳志聲說，從小對於書法就很有興趣、情有獨鍾，一聽到明道大學創設全國第一個結合書法與文學的國學研究所，就馬上來報考就讀，經過兩年博覽研究各書法名家的創作，使得對人生有了更深的體會，陳志聲參事並勉勵青年學子「不期飛黃騰達，但求突破現狀」。

▲明道大學中文系學生表演古琴，慶祝人文學院十週年。（圖／記者陳雅芳攝，2017.3.21）

現場除了中文系學生穿著古裝表演古琴，還有日語系學生穿著日本傳統服飾，融合東西方特色文化，每位學生由指導老師扶著梯子，往上爬擦亮人文學院的金字招牌，象徵學生畢業後，帶著師長的教誨，青出於藍更勝於藍，讓人文學院的名聲更加遠播。