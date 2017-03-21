明道大學人文學院創立滿十週年 象徵青出於藍更勝於藍NOWnews今日新聞 (2017-03-21 21:55)
明道大學人文學院創立滿十週年，21日舉辦擦亮金字招牌儀式，為展現文人辦學特色，現場學生特別表演古琴，與展示書法成果，傑出校友前台中市文化局局長，現任台中市參事陳志聲也到場，由老師扶著梯子讓學生往上爬，象徵青出於藍更勝於藍的意義。
人文學院目前設有中文系、英語系、日語系、課程所和全國唯一的書法博士班，在學人數共768人，校長郭秋勳表示，秉持汪廣平創辦人「一樹蓓蕾莫道是他人子弟，桃園滿李當看作自家兒孫」的教育理念，希望讓明道學子沈浸在如書院的優美校園中，感受文人雅緻的生活，培育詩書茶琴文化人才。
陳志聲是這場金字招牌儀式的校友代表，他是明道大學國學所第一屆畢業生，陳志聲說，從小對於書法就很有興趣、情有獨鍾，一聽到明道大學創設全國第一個結合書法與文學的國學研究所，就馬上來報考就讀，經過兩年博覽研究各書法名家的創作，使得對人生有了更深的體會，陳志聲參事並勉勵青年學子「不期飛黃騰達，但求突破現狀」。
現場除了中文系學生穿著古裝表演古琴，還有日語系學生穿著日本傳統服飾，融合東西方特色文化，每位學生由指導老師扶著梯子，往上爬擦亮人文學院的金字招牌，象徵學生畢業後，帶著師長的教誨，青出於藍更勝於藍，讓人文學院的名聲更加遠播。
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