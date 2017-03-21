▲台中市樂成宮捐贈600具住宅用火災警報器予市府消防局。（圖／記者柳榮俊攝2917.3.21）

台中市樂成宮今(21)日捐贈600具住宅用火災警報器予台中市政府消防局，樂成宮並提供弱勢戶之名冊，後續由第二婦宣分隊前往列冊家戶宣導安裝。消防局表示，市府今年已編列預算採購1萬個住警器補助弱勢免費安裝，加上樂成宮捐贈，將能加速住警器在弱勢戶的安裝進度，提升台中市居家消防安全。樂成宮表示，希望藉由此拋磚引玉，提高慈善單位捐贈住警器的意願，共同為台中市民居家安全盡一份心力。

消防局說，「住警器」具有及早偵測火災、安裝簡易、電池供電長效之特性，火災發生初期，「住警器」能偵測異常溫度或煙霧，進而發出聲響，使住戶能於火災初期即時警覺，並進行火災應變及避難行動，降低住宅火災造成人命傷亡。

消防局表示，目前法令未強制規定設置火警自動警報設備的場所，例如6樓以下的一般傳統公寓或透天厝是「防災死角」；消防局要逐年替弱勢裝設；一般民眾也鼓勵自費購買裝設，每個500到2500元不等。住警器應安裝於家中寢室、廚房及樓梯處；寢室、樓梯應採用「離子式、光電式」(偵煙型)住警器，廚房應採用「定溫式」(偵溫型)住警器。

樂成宮同時提供鄰近弱勢戶名冊，此次受贈之住警器將優先補助名冊內的弱勢族群、老舊建築物之住家，由第二婦宣隊前往宣導並安裝，每戶補助安裝1具。消防局也希望民眾接受居家防火宣導及受補助安裝後，再主動至各通路賣場，購置家中仍不足的住警器數量，自行安裝，確保居家消防安全。

消防局說，今年已編列預算採購1萬個住警器，優先補助弱勢免費安裝安裝，不會收取任何費用，請民眾放心。