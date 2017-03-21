樂成宮捐600住警器 提升台中居家消防安全NOWnews今日新聞 (2017-03-21 21:06)
台中市樂成宮今(21)日捐贈600具住宅用火災警報器予台中市政府消防局，樂成宮並提供弱勢戶之名冊，後續由第二婦宣分隊前往列冊家戶宣導安裝。消防局表示，市府今年已編列預算採購1萬個住警器補助弱勢免費安裝，加上樂成宮捐贈，將能加速住警器在弱勢戶的安裝進度，提升台中市居家消防安全。樂成宮表示，希望藉由此拋磚引玉，提高慈善單位捐贈住警器的意願，共同為台中市民居家安全盡一份心力。
消防局說，「住警器」具有及早偵測火災、安裝簡易、電池供電長效之特性，火災發生初期，「住警器」能偵測異常溫度或煙霧，進而發出聲響，使住戶能於火災初期即時警覺，並進行火災應變及避難行動，降低住宅火災造成人命傷亡。
消防局表示，目前法令未強制規定設置火警自動警報設備的場所，例如6樓以下的一般傳統公寓或透天厝是「防災死角」；消防局要逐年替弱勢裝設；一般民眾也鼓勵自費購買裝設，每個500到2500元不等。住警器應安裝於家中寢室、廚房及樓梯處；寢室、樓梯應採用「離子式、光電式」(偵煙型)住警器，廚房應採用「定溫式」(偵溫型)住警器。
樂成宮同時提供鄰近弱勢戶名冊，此次受贈之住警器將優先補助名冊內的弱勢族群、老舊建築物之住家，由第二婦宣隊前往宣導並安裝，每戶補助安裝1具。消防局也希望民眾接受居家防火宣導及受補助安裝後，再主動至各通路賣場，購置家中仍不足的住警器數量，自行安裝，確保居家消防安全。
消防局說，今年已編列預算採購1萬個住警器，優先補助弱勢免費安裝安裝，不會收取任何費用，請民眾放心。
關鍵字：
其他社會新聞更多社會新聞
編輯首推
我是馬克
摘星工廠
愛情物語女孩必讀
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
- CASIO WAVE CEPTOR 簡約電波對時膠帶腕錶-黑x金/44.6mm
- 【DHC】純橄情煥采精華(2入組)
- Thomas Sabo Rebel at heart 骷髏十字純銀墜子-30x48mm PE6
- HAPPYHOME 威爾斯6尺床箱型加大雙人床097-1(只含床頭-床底-
- WICCA 魔幻甜美計時腕錶(BM1-121-11)-白x玫瑰金/35mm
- CITIZEN Eco Drive 傳奇武士腕錶(CA0370-54E)-黑/42mm
- 【COACH】COACH 緹花LOGO防刮皮革拼接麂皮綁帶休閒鞋-棕色
- 【ICHE 衣哲】立體拼接寬袖羊毛百搭短版外套
- HAPPYHOME 伊登5尺實木衣櫥003-7
- COACH新款C Logo綁帶三層肩背包-紫
7年非法吸金172億 心靈導師遭判11年徒刑【NOWnews今日新聞】
富家子弟染毒 妻離子散淪竊車賊【中央社】
李全教指控行賄案 判誹謗拘役30天【中廣新聞網】
買衣起衝突 逆子竟撞死父逃逸遭逮【中央社】
林智堅爭取「大新竹輕軌路網」 藍營民代不同調【NOWnews今日新聞】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》