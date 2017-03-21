▲3月份治安會報，由縣長陳光復親自主持，他在會中重申掃蕩毒品的決心，並指示應加強溯源查緝，全面防制毒品進入校園。（圖／新聞科提供）

縣府21日下午在第3會議室召開3月份治安會報，由縣長陳光復親自主持，他在會中重申掃蕩毒品的決心，並指示應加強溯源查緝，全面防制毒品進入校園，通力合作，共同建立無毒家園。

陳光復說，近來新興毒品充斥市面，有些甚至包裝精美，讓人誤認為是糖果、咖啡飲料等，尤其年輕人更容易因一時輕忽而染毒成癮。他指出，毒品危害身心甚鉅，一人吸毒、全家受害，也造成嚴重的社會問題；而針對毒品生產、來源及藥頭等販毒集團，更應向上追查、全面監控，勿使其入侵校園，以保護青少年免受毒品戕害身心。

對此，專程與會的澎湖地檢署檢察長鄭鑫宏表示，這幾天除配合全國同步實施查緝毒品藥頭專案，也將持續與縣府教育處、各級學校等單位合作，共同防堵毒品進入校園。

日前澎湖地區有許多民眾都接獲華信航空客服人員來電，表示因於網路訂購機票，公司將被害人誤設為VIP會員或誤刷12筆信用卡，需至提款機取消VIP會員或取消錯誤設定，並介紹假銀行客服人員來電指示操作提款機，警察局表示，迄今已有多位民眾受騙，請鄉親小心上當；如有任何與詐騙相關的問題，可撥打165反詐騙諮詢專線或110查證。

▲陳光復指出，花火節活動期間煙火施放場地周邊交通管制、治安維護、安全救護等事項，都有賴於警、消等單位同仁的辛勞，他也在會中表達慰勉。（圖／新聞科提供）

此外，澎湖觀光旺季即將到來，2017澎湖國際海上花火節也將於4月20日開幕，陳光復指出，花火節活動期間煙火施放場地周邊交通管制、治安維護、安全救護等事項，都有賴於警、消等單位同仁的辛勞，他也在會中表達慰勉，並說聲「辛苦了」。

依據統計資料顯示，106年2月總計全般刑案發生80件、破獲68件、破獲率85％，其中，公共危險發生30件，為本轄犯罪最大宗，占發生總數37.5％；次為傷害發生12件，占發生總數15％。

對此，警察局表示，將持續配合政府治安措施及本轄主要犯罪問題，研擬毒品、民生、機車竊盜、新興詐欺、職業性賭場等犯罪防制作為，並密切掌握轄區犯罪情勢，隨時調整因應對策，以降低犯罪發生，確保民眾生命財產安全。