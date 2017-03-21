▲斗南鎮各界殷盼興建的後火車站工程，將在今（106）年６月發包興建跨站式火車站。（圖／記者簡勇鵬攝，2017.03.21）

斗南跨站火車站一直是鄉親所殷殷期盼興建，101年雖經立委劉建國爭取經費，但至今仍然遲遲無法動工，今(21)日立委劉建國邀集台鐵局、雲林縣政府城鄉處、雲林縣議員吳滄得、斗南鎮長張勝雄、斗南代表會主席沈暉勛及多位代表、里長至斗南火車站向斗南鄉親說明辦理工程進度及期程，台鐵局工務處副處長周祖德表示，預計4月取得建築執照後，6月辦理發包作業，預定7月開工，109年4月將可全部完工。

▲台鐵局工務處在火車站前廣場說明辦理工程進度及期程。（圖／記者簡勇鵬攝，2017.03.21）

立委劉建國21日在火車站前廣場召開斗南車站跨站工程說明會，台鐵局工務處副處長周祖德、縣議員吳滄得、斗南鎮長張勝雄、斗南鎮代會主席沈揮勛及多位里長、里民都到場關心。

立委劉建國表示，斗南火車站平均每日出入旅客約5千人次，長久以來，鐵道將市區分為東西兩側，鐵道以西繁榮進步，東側包括舊社、將軍等里，因進出車站不便，發展明顯落後，對地方影響甚鉅。

▲後火車站東側包括舊社、將軍等里，因進出車站不便，發展明顯落後，對地方影響甚鉅。（圖／記者簡勇鵬攝，2017.03.21）

劉建國說，未來採新舊站體並存，保留舊站體尤其日式風格建築物的歷史及藝術上的價值與意義，新建跨站式車站站房，可提供鐵路東西兩側民眾便利搭乘火車及安全跨越鐵道，更有規劃旅運設施及無障礙空間，廣設多目標使用空間可增進地區商業及藝文活動，藉以促進地方繁榮及均衡發展。

副處長周祖德表示，斗南火車站新建跨站式車站站房，102年預定經費為一點四億，其間受土地取得、都市設計審議、修改設計圖、預算增加至1億9千萬元等問題，讓整個興建進度延宕；而後將分一、二期階段興建，包含新建跨站式車站站房、4部無障礙電梯、6部電扶梯、景觀改善及停車場設置、月台雨棚延長等，106年4月取得建築執照後，6月辦理發包作業，預定7月開工，109年4月全部完工。