



















位於淡水「天元宮」櫻花主要以吉野櫻、混種的三色櫻，山上的環境氣溫適當，種植數量多樣化，春季時間吸引民眾前往欣賞，溫馨提醒如果開車前往，天元宮內部有停工免費停車場，不用排隊擠在戶外廣場停車場，開車請往天元宮主殿旁的空地停車場。













因櫻花花瓣非常脆弱，許多人現場都會攜帶「自拍神器」，不小心都會弄傷樹枝及花瓣。垃圾千萬不要隨便亂丟，維護環境人人有責，互相保護環境資源，讓大家都能看到美麗的花海環境。





✤最新的櫻花花海的開花狀況，大家快安排外出賞花





除了賞櫻外天元宮有種植「九重葛」、「山茶花」，每個地方的百花齊放、爭奇鬥艷色彩，光是九重葛就多達五種花色以上，看到時候心情都愉悅起來，適合踏青的選擇之一。









✤九重葛花色多樣、色彩艷麗奔放





天元宮種植一整片「山茶花」，花瓣相較都市所看到的樣式，較為大朵豔色艷麗，民眾把凋謝的花瓣，發揮想像力排出各種的形狀，愛心型、星型、穿劍愛心，欣賞花海時還觀賞到不同樂趣。









✤手掌般的大小的山茶花，可見山上的環境極佳









✤花瓣排出董種形狀，大家也腦力激盪排出各種形狀。









【石牆仔內自家烘焙咖啡】

地址： 新北市淡水區忠寮里大埤頭3號 營業時間：11:30–19:00





賞櫻享用美好的下午茶時光- 石牆仔內自家烘焙咖啡





「石牆仔內古厝」距今有一百多年歷史，當時為了要抵禦山賊土匪而建造而成，2002 年重新翻修，開放給民眾休閒觀光景點用途。一樓為「在地古早味美食餐廳」，二樓是第五代孫女專職「手沖咖啡廳」。









一樓鄉土在地餐廳，完整保留三合院建築風格，現在都市小孩很難得，有機會看到完整的建築，戶外廣場地板還有跳格子、古早味遊戲，許多成年人小時候美好的回憶。





二樓則是以活潑年輕、文青典雅風格，孫女打造一種寧靜舒適的環境，木桌椅陳設擺設舒適寬敞，由室內座位區向外觀看，還能看到對面山上的「天元宮」。





視野景觀佳以外，飲料及甜點做出店家文青特色，藍色常盤為基底，碗公裝的手沖咖啡，配上手工餅乾，店家提供非洲、中南美洲各國的手沖咖啡，手沖咖啡能喝到優質咖啡，口中散發出回甘轉甜的氣味，喝到滿意的咖啡真是讓人感到幸福。大家可提出咖啡口感需求，店家會推薦不同區域咖啡特色，餅乾看似簡單外型，意外地感到好吃。





另外，推薦店家的熱可可及甜點，熱可可杯緣上打滿著細緻的奶泡，奶泡上淋上黑糖粉，口感香濃滑順溫潤，底部同時喝到奶泡及熱可可牛奶香。很幸運的是小編到來這天，老闆試賣新出爐的「藍莓磅蛋糕」，新鮮的自作藍莓醬林在蛋糕上，蛋糕體口感濕潤甜而不膩。「檸檬蛋糕」推薦給喜歡吃酸的朋友，酸酸甜甜的口感，好吃到一口接著一口，適合一群朋友聚會聊天。

















春天賞花季節到來，我們不需大老遠出國賞櫻，新北市天元宮賞櫻勝地，交通方便、地理位置佳，適合家人、朋友們同遊景點。賞櫻完後千萬別急著下山，小編推薦天元宮旁下午茶咖啡館，地理位置較隱密高、人氣咖啡甜點店，快跟著小編一同賞櫻享用美好下午茶！