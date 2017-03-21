記者鄧富珍／彰化報導

目前彰化縣政府積極推動職業試探教育，特以專案計畫向教育部國民及學前教育署爭取到450萬元建置「區域職業試探與體驗示範中心」，21日上午舉行啟用典禮，啟用後彰化將有四間「電機與電子」及「設計」職群課程教室可供使用，有利於學生培養一技之長，建立正確的職業價值觀。

彰化中學區域職探中心揭牌啟用典禮，縣長魏明谷與蒞臨貴賓進行剪紙體驗。

區域職業試探中心在鑼鼓喧天的舞龍表演中揭開了典禮序幕，縣長魏明谷以技職鋼鐵人遞送的「雷神之槌」，敲開渾厚磐石後，職探中心的立牌乍現，象徵破除過去「輕視勞動、忽略技職」的舊觀念，也邁向厚植技術產業人才的里程碑。

縣長魏明谷表示，俗諺「行行出狀元」，只要有一技在身，終身將受用無窮，將孩子放在對的地方，每個孩子都是人才，因此縣府爭取教育部補助並自籌經費145萬，成立區域職業試探與體驗示範中心，要培養同學在電機、環保能源發電、電路實作或3D列印等職場領域上的興趣，並找到人生發展的方向。

彰化中學區域職探中心啟用，縣長魏明谷騎單車發電。

彰化縣區域職業試探中心未來將針對小五至國三的學生，提供以實作體驗為主軸的職業試探課程，分別規劃「電機與電子」及「設計」職群課程，包含環保能源發電、程式設計、電路實作、皮雕紙雕、3D列印等多元內容；並由高職老師以及業界專家在學期中開辦課程，也利用寒暑假期規劃舉辦營隊，配合職場參訪，呈現傳統工藝與現代科技的豐富性。

在活動現場，有建國科大、仁德醫專、彰師附工、秀水高工、員林農工、達德商工、大慶商工、同德家商、青年高中等諸多科技大學及高職學校提供各種體驗活動與課程成果展示，內容豐富多元。