記者黃芳祿／台南報導

台南市學甲區兩處鴨場動保處採樣監測，經農委會試驗所確診H5N2亞型高病原性禽流感，21日啟動緊急防疫措施，同步完成3,758隻撲殺作業，隨即進行周邊和鄰近公共區域消毒。

台南市動保處長處吳名彬指出，學甲區這兩場養鴨場的鴨隻都是到上市熟齡，申請鴨隻上市前禽流感檢測，動保處15日派員到兩鴨場採樣送檢。雁型目禽鳥包括鴨、鵝為禽流感病毒的自然保毒宿主，感染發病後不易由外觀發現異常症狀，病毒會在體內複製後排出，繼續感染其他動物。

撲殺後，隨即進行全場和周圍消毒工作。(圖/台南市動保處)

避免潛在的病毒排毒在環境中造成傳播，農委會公告全國養鴨場從2月24日起至5月31日期間，必須通過禽流感檢驗、檢附檢測報告和家禽健康證明書後才能屠宰上市。

吳名彬還說，21日撲殺處置的2鴨場所飼養鴨隻均無外觀症狀，唯一辦的法是主動監測並發現潛在病原，才能澈底消滅禽流感疫情。