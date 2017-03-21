星戰式防空雷射 摧毀飛機宛如切乳酪中央社 (2017-03-21 20:19)
（中央社倫敦21日綜合外電報導）英國國防部（MoD）首度展示的星戰式熾熱雷射，能於數秒鐘內摧毀飛機，宛如切乳酪般輕易。MoD官方YouTube頻道上傳的影片顯示，此原型發明能於數秒鐘內熔毀82公厘迫擊砲。
倫敦「每日郵報」報導，這是英國著手研發的「龍火」（Dragonfire）武器計畫，試圖打造出能取代飛彈的高科技雷射武器。此構想是以更有效率方式，利用雷射擊落無人機、切割飛機機身以及裝甲車輛等。
此技術尚未能實戰部署，得再花5到10年研發，改良這種武器系統。
英國國防部表示，它不會是科幻小說中的時髦太空時代寵兒，而更像是卡車上的冰箱。雖然看起來其貌不揚，但它的能耐將會令人驚艷。
在英國國防部揭示這項科技前，傳出激進組織伊斯蘭國（IS）正利用無人機來更有效對付伊拉克戰車。
「每日郵報」網站取得的影片顯示，從天上掉下來3枚炸彈，據信部分畫面是在飽受戰亂蹂躪的伊拉克北部大城摩蘇爾（Mosul）拍攝。
從無人機上拍攝的影片顯示，那些炸彈以高度精確度投彈。1060321
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