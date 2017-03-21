【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】為培養市民健康運動的好習慣，新竹市衛生局今(3/21)日啟動「每日一萬步、健康邁大步」健走系列活動，3場活動各有特別主題，將於3月至5月於東、北及香山區舉行。「每日一萬步」健走活動場主題係「粉紅健走趴」，訂於3/25日在十八尖山揭開序幕，民眾配戴粉紅色衣物或配件，即贈送粉紅化妝包；第二場推出「寶貝健走趣！大手牽小手齊步走」，4月22日在17公里海岸「海天一線」登場，民眾穿著親子裝即贈送兒童餐具組。5月6日則在景觀大道健走步道推出壓軸場─「三代同堂齊步走」，民眾響應三代同堂主題，就能得到「新竹好物」好香米。每場健走活動後將抽出在場3位幸運兒，可獲得知名運動球鞋兌換卷。衛生局表示，為鼓勵民眾持續運動，將發給參與健走民眾「運動護照」，紀錄每天運動情形，做到「每週至少運動5天、每天運動30分鐘、完成6個月」，除可至衛生所換取精美禮物，還能參加由國際溫馨同濟會與丹赫服裝提供的球鞋抽獎。衛生局長何秉聖表示，據國民健康署資料，新竹市103年18歲以上成人運動盛行率達77.53％，僅次於台北市，他也歡迎市民「揪團」參與，共襄盛舉，不僅增加民眾、社區間的互動，也能增進親子關係，更能培養健康運動的好習慣。何秉聖局長表示，運動不足除了增加死亡率，還會使心血管疾病、糖尿病、肥胖風險加倍，並增加大腸癌、高血壓、骨質疏鬆、憂鬱等風險，對沒有運動習慣的民眾，健走無需花錢、適合男女老幼、隨時隨地皆可進行，是很好的「入門運動」。何秉聖局長說，民眾只要穿著輕便服裝、運動鞋，並記得「抬頭挺胸縮小腹、雙手微握放腰部、自然擺動肩放鬆、邁開腳步向前行」口訣，即可將健走融入生活。此外，市府也積極串聯綠廊道，結合YouBike站點，透過環境營造，期盼讓「整個城市都是市民的運動場。」今日記者會議員曾資程、劉聲正、林盈徹、賀玉燕共襄盛舉，同濟會總會首席李明昌、溫馨國際同濟會會長楊揚仁、創會會長薛淑櫻及多位里長、里民也到場響應支持。楊揚仁會長今年82歲，重視身體健康與體能，經常去十八尖山運動，他呼籲民眾踴躍參與健走活動，不僅可以抽球鞋，還能練體能，並結交到很多好朋友。(圖由新竹市衛生局提供／新竹市衛生局今(3/21)日啟動「每日一萬步、健康邁大步」健走系列活動，3場活動各有特別主題，將於3月至5月於東、北及香山區舉行。)