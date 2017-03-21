行竊失風傷車主 下崙飛沙警合力逮嫌大成報 (2017-03-21 18:02)
下崙派出所受理110報案，在台西分局飛沙所轄區發生一起因行竊失風傷害車主的案件，2所員警獲報，積極調閱附近監視器，掌握楊男失風後逃逸路線及作案時騎乘的機車，合力將犯嫌逮捕。
楊男坦承因缺錢花用，見被害人貨車未上鎖才會臨時起意偷竊，被車主發現互相扭打，為求脫身才會意外傷人，對於其行為表示相當懊悔；警詢後由台西警分局將楊男依強盜罪嫌移送法辦。
圖說：男子行竊遭車主發現，竟傷人逃逸，北港警方巡邏巧遇，順利將人逮獲。（記者陳昭宗拍攝）
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