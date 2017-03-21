拍賣欠稅大戶不動產 雲縣追回3億稅款大成報 (2017-03-21 18:09)
稅務局長張永靖指出，多年來與雲林地方法院及法務部行政執行署嘉義分署加強合作，逐一發掘納稅義務人有無其他可供執行之財產、查察是否涉有隱匿或移轉財產逃避稅捐執行情形，復對欠稅大戶執行追討，列管之10大欠稅戶已有8戶於近一、二年內追討成功，尤其近日完成追討名列欠稅之首的北港萬有紙廠股份有限公司，金額更是可觀。
該公司曾為國內最大工業用紙之製造廠，在經濟環境不景氣之下，於97年11月宣告破產，至今已累積歷年房屋稅、地價稅欠稅達9千3百餘萬元，為縣內列管十大欠稅戶之首。在稅務局鍥而不捨地追討下，並歷經多次對該公司之不動產實施公開拍賣，終於106年3月順利拍出，預估可優先扣繳房屋稅、地價稅及移轉土地所徵收之土地增值稅約有2億7千4百餘萬元稅收。此外，該公司廠地所有權移轉後，亦有活絡地方經濟之效益。
張永靖亦表示，透過積極清理欠稅之作為，持續針對縣內各欠稅戶強制執行，除挹注公庫收入外，最重要的是兼具伸張租稅公平正義。呼籲業者應善盡社會責任，不要心存僥倖，依法於規定期限內報繳相關稅款。
圖說：曾為國內最大工業用紙之製造廠，該公司之不動產順利拍賣，除增加稅收，亦有活絡地方經濟之效益。（記者陳昭宗拍攝）
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