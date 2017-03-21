【大成報記者羅蔚舟／新竹報導】新竹縣「竹北市光明國小」一年級師生共263人於3月21日上午蒞臨新竹縣政府警察局參訪，警察局特別指派交通警察隊、婦幼警察隊、保安警察隊、外事科及公關科等單位精心籌備了一系列豐富又有趣的體驗課程，並找來了「小小警察」活動代言人樂樂、瑜瑜擔任一日小小助理，帶著學生們一同探索警察局，利用約莫2個小時的時間，體驗「波麗士」叔叔、阿姨們日常工作的辛勞，也學習一些法律、交通的基礎實用觀念。警察局近期籌辦一系列「一日小小警察」主題活動，找來了活潑可愛的警眷子女擔任活動代言人，換上量身訂製的迷你制服拍攝吸睛的活動宣傳短片，萌度破表！並在本日參訪活動擔任一日小小助理警察，引導光明國小的哥哥姊姊們逐一「闖關」，學習有關犯罪預防、交通安全、防制人口販運、婦幼安全及認識警用裝備等實用知識，過程結合有獎徵答活動，提供各式小而精美的宣導品鼓勵，令孩子們紛紛踴躍搶答，生動活潑的課程，加深了孩子們的學習印象並帶來歡樂氣氛。溫枝發局長表示，孩子是國家未來的棟梁，透過舉辦「一日小小警察」活動，希望讓孩子們從小對警察這個行業建立正面形象，並教育他們正確實用的法律觀念。活動自本(3)月初在警察局臉書粉絲專頁公布後(https://www.facebook.com/hchpb.gov/posts/1267946789966643:0)，即受到熱烈歡迎，許多家長紛紛湧入報名，至今不到兩週已逾2500人次報名，遠超乎預期！為了不讓家長孩子們失望，溫枝發局長回應廣大民意，特別加碼製作迷你制服，名額由原先的2名大幅增加為15名，讓更多孩子有機會參加！第一波活動報名至3月31日截止，預計4月4日兒童節當日公布中獎名單，如果活動能獲得外界正面評價肯定，不排除持續並擴大辦理，希望家長們能把握機會踴躍支持，讓家中寶貝來到警察局，換上特製的迷你警察制服，參加兒童情境模擬考照、體驗警察工作、學習實用法律知識，並拍照家中下寶貝的萌樣，留下難得的回憶。(圖由新竹縣警察局提供／新竹縣「竹北市光明國小」一年級師生共263人於3月21日上午蒞臨新竹縣政府警察局參訪，警察局特別指派交通警察隊、婦幼警察隊、保安警察隊、外事科及公關科等單位精心籌備了一系列豐富又有趣的體驗課程。)