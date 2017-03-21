成都雙遺馬拉松作為全球首個奔跑在世界文化遺產都江堰和世界自然遺產青城山之間的馬拉松賽事，在今年吸引了近30000人報名參加，創歷史新高。建發夸父行動攜手成都雙遺馬拉松為參賽選手全程助跑，向奔跑者致敬的同時，致力於為每一位跑友提供在春雨里享受跑步的「最穿越」的參賽體驗。

馬拉松跑道的距離雖然只有42.195公里，但是它連接著過去、現在與未來。相比其它馬拉松賽事，成都雙遺馬拉松賽道串聯了都江堰、青城山、熊貓谷、灌縣古城、南橋等成都代表性景點，融入了國寶大熊貓、青城太極等都江堰自然人文元素，讓廣大跑者在享受42.195公里馬拉松的同時，切身感受雙遺的歷史文化，體驗中國歷史文化名城、中國最佳旅遊城市——成都的獨特魅力。借力穿越古今的成都城市文化精神，在本次2017成都雙遺馬拉松期間，建發夸父行動推出三大系列主題活動，為成馬跑者加油。

周六亮相的建發夸父行動分享會在四川香港馬會奧林匹克運動學校舉辦，是與賽事組委會一起為跑者提供的科學跑步分享會，並通過對馬拉松內容的深度挖掘，打造倡導健康跑步的夸父標誌性產品，獲得跑友們的強勢圍觀與好評。分享會上首映的微電影向奔跑者致敬，記錄了盲人跑者趙雙雙、美女跑者孟菲以及公益助跑者時少波三個普通人，以自己的方式讓跑步充滿溫暖和愛的故事。

此外，在2017成都雙遺馬拉松裝備展現場，夸父為跑友提供中國郵政賽事官方紀念明信片、跑步腰包、跑步毛巾、跑步臂帶等多種跑步裝備，免費升級裝備包，傳遞大美成馬的跑馬情懷。未能親臨現場的近2萬名跑友則通過線上馬拉松接力的方式，迎接比賽的到來。

本次成都雙遺馬拉松，建發夸父行動首次公開招募「夸父能量兔跑者」，在比賽中為身邊更多的跑友提供幫助，用樂於分享的心，傳遞正能量。「能量兔」不僅負責以標準時速領跑，還承擔著醫療保障、在賽道中分發食物以及手機直播等工作。勇於承擔更多的社會責任感。此次成功助力成都雙遺馬拉松再次證明，建發夸父行動不僅已成為推動中國馬拉松運動蓬勃發展的先驅力量，更通過馬拉松主題活動，引領積極健康的跑步生活方式。

作為2005-2018年廈門國際馬拉松賽的「總冠名」讚助企業，多年來廈門建發集團一直支持馬拉松跑步事業，保持「不急、不棄、平穩、持續」的步伐，這是馬拉松的精神，也是建發的氣度。建發鼎力支持夸父行動系列活動，努力為廣大跑者獲得更好的馬拉松體驗而奮鬥。建發集團官網（www.chinacdc.com）