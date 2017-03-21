日期:3月21日，今天2016-17賽季常規賽繼續進行，共有7場比賽，以下為這幾場比賽中出現的一些有趣數據。

今天儘管距連續第5場三雙差3個籃板，但詹姆斯-哈登仍得到39分11次助攻，率火箭以125-124險勝掘金。這是哈登連續第3場得分35+助攻10+，近40年，此前僅有3名球員連續至少3場打出同樣表現，分別是1989年4月的邁克爾-喬丹、1991年1月的蒂姆-哈達威，和2015年2月/3月的拉塞爾-威斯布魯克。

在今天勇士以111-95戰勝雷霆的比賽中，史蒂芬-庫里（23分）和克萊-湯普森（34分）分別命中7記三分。這是庫里第52次單場命中至少7記三分，但他並非勇士該場得分王（包括並列）的，在這其中僅是第2次。上一次是2016年3月11日對開拓者，庫里該場命中7記三分得到34分，仍比命中8記三分的湯普森少了3分（37分）。

今天儘管戈登-海沃德得到生涯新高38分，24投16，但爵士仍以100-107客場不敵步行者。這是海沃德生涯第7次在家鄉印第安納波利斯比賽，而他在如今步行者主場56.8%的命中率，是他征戰所有NBA球館最高的。

在今天快船以114-105戰勝尼克斯的比賽中，布雷克-格里芬得到30分，其中上半場便得到20分。上一次對尼克斯（2月8日在MSG），格里芬也在上半場得到21分。近10年，連續2次對陣尼克斯都曾在上半場得分20+的，此前只有3人，分別是2009-10賽季的勒布朗-詹姆斯、2010-11和2011-12賽季的凱文-勒夫，和2013-14賽季的戈蘭-德拉季奇。

在今天黃蜂以105-90戰勝老鷹的比賽中，馬文-威廉姆斯得到全隊最高8個籃板。本月出戰10場，他共抓下101個籃板。今年以前，2005年榜眼秀連續10場總籃板數從未超過83個。

在今天對76人的加時賽中，埃文-福尼耶得到7分，領銜所有球員，還有2個籃板。近10年，單個加時賽得到這麼多分和籃板的魔術球員，此前只有2人，分別是2014年2月21日對尼克斯第二個加時中的維克托-奧拉迪波（8分2個籃板），和2016年2月8日對老鷹加時中的尼科拉-武切維奇（7分2個籃板）。（魑魅）