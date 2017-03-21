記者賴淑禎／採訪報導

台中市新社地區，近幾年來農業發展相當蓬勃，許多民宿業者紛紛進駐，各具特色，也成為市區居民最近的休閒後花園，而在這個地區裡有一座私人的會館，深具園林之美，處處可見主人的巧思跟用心，在進入園區之後，各類花木扶疏，令人有柳暗花明的驚艷。

位在新社大排的富禾居會館，鄰近大甲溪畔，沿著產業道路般的路徑走下去，路經一區區田園之後，豁然發現一座私人莊園，從入口處的植栽造景，到進入主屋路旁爬滿小花的斜坡，讓人心曠神怡，富禾居會館的負責人李玉梅小姐跟他的先生林老闆則是相當熱情的幫來訪的遊客介紹園區特色。

爬滿小花的路邊斜坡，令人驚豔。

對於當初為何會蓋這座莊園，老闆娘李玉梅表示，其實開始只是想要蓋一處自己休閒的別墅，不過隨著園區的植栽越來越多，他們最後則是找來專業的庭園造景設計師全部做規劃，再慢慢地興建，歷經了8年的時間，才形成現在的景致。

目前園區大約有將近4甲地，花木種類多樣化，其中光是櫻花就種了7到8種，總計有一千多棵，從1月中旬園區內的櫻花就陸續綻放，一直到4月初，可以說是一年當中，最熱鬧的季節，而近鄰主屋旁的落羽松大約有7、80棵，錯落種植，在每年秋天就可以變色形成特殊景緻，另外園區內還有一千多棵的茶花，則是在10月底就開始開花，靜靜的點綴這片園林的顏色。

浴室裡的手繪花卉洗手台，讓人有掬水花滿懷的趣味。

老闆娘李玉梅表示，雖然富禾居會館對外開放的房間數不多，只有七間，因此都是採會員預約制，每一間都是以檜木做成日式格局，只要進到房間裡就可以聞到濃郁的檜木香氣，而最特殊的就是浴室裡的洗手台各具特色，讓人有掬水花滿懷的趣味。

迎賓茶點的飲料用的是自家花園裡的櫻果跟梅子釀的醋，爽口而沒負擔。

由於位在以各類農產特色聞名的新社地區，富禾居會館老闆娘李玉梅強調，他們提供給住宿朋友的餐幾乎都是自家作的或是在地生產的菜色，雖然不算是豐盛的菜色，卻可以說是健康誠意的「家餚」，因此從入住之後，就會先準備一份迎賓茶點，飲料用的是自家花園裡的櫻果跟梅子釀的醋，還有自己做的小餅乾，或是配上一點自製的Q梅，爽口而沒負擔，就像富禾居會館園林給人的感覺，舒爽、自在還可以細細品味它的園林風情。