3月21日上午，天津泰達隊繼續在上海進行訓練。上海的天氣一改前兩日的陰雨，終於放晴，明媚的陽光也帶給了球員們好的心情。訓練中，主帥帕切科安排了2個多小時的大運動量練習，從身體協調性訓練到分組對抗都要求隊員們認真完成，特別是在分隊比賽中，老帕時不時的會讓隊員們停下，對於不足的地方進行講解，可見泰達隊的上海備戰已經進入到了最關鍵的階段。

在球隊悉心備戰的同時，也有好消息傳來，在與上海申梵熱身賽前受傷的米克爾已經能來到球場，雖然還不能與球隊一起合練，只是獨自進行慢跑恢復，但米克爾重回賽場也只是時間上的問題。值得一提的是，這次受傷后，米克爾還在隊醫的建議下第一次嘗試了針灸治療。治療后，米克爾的傷情大有好轉，在之後的幾天里，又主動找到隊醫進行了針灸的醫治。

分組對抗中，帕切科繼續試陣雙前鋒，通過這幾天的訓練來看，迪亞涅的狀態相比於伊德耶要更好一些，多數有威脅的進攻都是找到了迪亞涅腳下。而伊德耶則更多的扮演影鋒的角色，負責後排的插上跟進以及控球。訓練中，帕切科不停的向隊員們特別是兩個前鋒喊出「Shoot！」，可見老帕對於弟子們要儘快找到進球感覺的急迫感。畢竟在前兩輪比賽中一球未進，回到主場面對著重慶力帆，更不能保守，攻出去並且得分是當務之急。

此外，之前有傷的楊啟鵬已經能參加對抗，分組比賽中他和杜佳分守兩組城池。楊啟鵬的回歸也給帕切科在排兵布陣上帶來了更多的選擇。而對於自己的狀態，楊啟鵬說道：「現在傷勢慢慢好轉，也能跟隊訓練，如果有疼痛自己再調整一下就可以。之前一個多月沒有參加對抗，還需要再和隊友配合一下。當時是起跳受的傷，自己還是會不自覺的有所控制，也需要一定時間的適應。」

泰達隊在上海的拉練還將持續兩天的時間，明天會是日常的訓練，23日將與遼足進行一場熱身賽，24日下午球隊乘飛機返回天津，再進行中超聯賽第二階段開始前的最後備戰。