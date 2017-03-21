3月21日，卡拉寶X-Box騎跑精英賽決賽中來自成都的何意瑜、北京的李鐵托不僅分別奪得跑酷技巧賽、自行車障礙競速賽單項冠軍，兩人最萌身高差組合搭配的騎跑配對還獲得配對創意賽的冠軍，成為本次比賽的雙冠組合。此外，憑藉踺子空翻1.8米的成績，跑酷空翻過高賽的冠軍由來自呼和浩特的宋宏偉捧得。獲得跑酷技巧賽、自行車障礙競速賽亞軍、季軍的選手分別包括屠峰豪、李一奇、黃無宇、郭亞欣。

預賽中就被兩位裁判預估將會是冠軍得主的何意瑜果然不負眾望，輕鬆摘得跑酷單項賽冠軍獎項。流暢的一整套精心編排的動作雖然難度不如季軍李一奇，但是勝在動作銜接與連貫性上；此外，個別新穎和創新的小細節也博得裁判的好感。收尾動作的4米超高轉牆，他在不經意中給了觀眾一個意料之外的小驚喜，眾多選手都選擇箱體位置下高台，而他卻用推LED大屏幕轉體下4米高台，常規動作之中透著奇思妙想，獲取不少裁判好感分。

雖然動作難度上較季軍李一奇略顯弱勢，屠峰豪整套的流暢性非常出色，尤其從2米5高空的空翻落地完成質量非常高，賽前的小雨讓賽場地面變得濕滑，對於選手的表現也有一定的影響，因此從這麼高的位置落地完成這個動作的難度係數和力量要求也比平時要高出很多，在腳傷、地滑的不利因素下，屠屠還能堅持高質量、高水平的本色發揮，確實打動裁判跟觀眾。

自行車障礙競速預賽中表現略顯保守的李鐵托，當時為力爭進入前八強，重在求穩，所以速度不佔優勢。預賽結束后，他反覆觀看和琢磨了自己的預賽視頻，發現有多個點可以提速，轉身的時候還可以快一點，落地的角度可以調整一下以便提速。決賽當天上午，更是按照自己預賽視頻總結的經驗在現場磨合、練習了多次。決賽中33秒75的成績證明，他的這種自我總結跟提高的方式很奏效，並最終獲得決賽的冠軍。

在騎跑創意賽中，身高172厘米、體重50.5公斤的何意瑜與身高194厘米、體重97公斤的李鐵托抽籤組成最萌身高差搭檔。兩人一開場的借力自行車的慣性轉體組合動作就博得觀眾陣陣喝彩，之後何意瑜躍身橫穿李鐵托定好的自行車三角的動作順利將兩人送上創意賽冠軍的寶座。李鐵托表示：「今天得知能跟他一起搭檔覺得特別榮幸，因為他在跑酷領域的實力特彆強，也看了他的比賽覺得非常刺激，我自己都有點想練習跑酷了。最後的騎跑配合一定要騎和跑結合在一起才會有視覺衝擊力。定三角穿越的那個動作我當時想的時候其實心裏沒底，一旦他碰到我，我們倆都會摔得非常慘。但臨場比賽時，我們配合的特別好，非常開心。」

來自內蒙古呼和浩特的宋宏偉，練習跑酷有五年的時間。今天進入決賽的都是跑酷界的大咖，能一起交流切磋讓他獲益匪淺。他最擅長的是一直向前跑穿越障礙物、借力跳高等這類動作，今天決賽中跑酷空翻過高賽正是他的強項，踺子空翻1.8米的高度在眾多跑酷選手中讓他顯得鶴立雞群，摘得冠軍獎牌自然順理成章。

決賽冠軍成績如下：