3月21日，世界圍棋最強者戰第一輪中國棋手羋昱廷與日本圍棋人工智慧DeepZenGo的比賽吸引了棋界的廣泛關注，柯潔也在網上關注棋局，評價如下：「zen比絕藝還是明顯差一點，大師（AlphaGo升級版）更不用說，保守估計讓zen倆。」

潛伏是柯潔在野狐圍棋上使用的對弈ID，羋昱廷與Zen對決，柯潔一直關注著。棋局進行至後半盤官子爭勝，柯潔判斷羋昱廷要贏，而且機器一方收官，更是「雪上加霜」。

此前日本傳奇老將趙治勛曾與DeepZenGo進行過一次對局，柯潔在微博上給趙治勛提出了建議「和阿爾法Go擁有同樣技術的ZenGo，私底下我有一定的了解。我其實一直在研究、與別人探討，深度學習技術的計算機到底有何弱點，也親自實戰過。如果趙老能看的見我的微博，請留心我的建議：無論局面如何都不要認輸，拖到官子，刮爆它。」

從今天DeepZenGo後來的官子表現來看，柯潔的建議非常有效果，不知道羋昱廷賽前是不是跟柯潔交流過。

（文玄）