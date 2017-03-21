使用過期胡椒、炸粉 山頭火拉麵：可憑發票退費NOWnews今日新聞 (2017-03-21 19:25)
知名的連鎖拉麵店「山頭火」，台中大遠百分店遭檢舉使用過期原料，衛生局稽查後發現，店內使用的「飛馬粗粒純黑胡椒」、「山頭火(SA)-益強粉」分別於2016年11月23日及2017年3月8日過期，黑胡椒粒使用於海鮮拉麵，益強粉使用於炸豬排前裹粉用，山頭火拉麵則坦承使用過期原料，民眾可憑發票或證明退費。
山頭火拉麵表示，13日台中市衛生局來店稽查後，立即停止使用過期原料。凡於台中店在3月6日至13日點購海鮮拉麵，3月9日至13日點購炸豬排的民眾，都能出示發票或證明退款。
來自日本的山頭火拉麵，2012年正式進軍台灣，目前在台有5家直營分店。台中店遭檢舉使用過期原料後，台北市衛生局也前往其他分店稽查，並未發現有過期原料，唯京站店有3項衛生缺失，北市衛生局已要求業者限期改善。
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