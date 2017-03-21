綠島海洋油污染事件油污清除第12天 石頭浴池SPA正式展開



(中央社訊息服務20170321 18:27:12)台東縣綠島鄉海域3月10日遭不明來源之油污污染海岸線，環保署與臺東縣環保局油污染應變小組已進入第12天清除處理作業，本(21)日經由海巡署岸巡及洋巡巡查結果，綠島岸際及鄰近海面上並未發現新增油污染區域及油污染物。



本(21)日應變作業截至中午12時為止，共動累計至目前為止4,791公斤)。海歷公司昨(20)日已於中寮漁港至柴口間之沙灘區完成員78人次、巡防艇3航次，清理含油垃圾及油污共約100公斤(砂石清洗池之設置，今(21)日開始進行含油污砂石清洗作業，將污染砂石置入池內，以高壓水柱插入灘下方式，讓砂石翻滾產生摩擦作用使油污去除，預計三天可以完成「spa作業」。



應變小組表示，為儘速回復綠島當地海洋環境，環保署將全力協助臺東縣政府，也呼籲民眾在除污作業期間勿靠近污染區域，以維護自身安全並避免造成二次污染，如有相關疑問請洽詢臺東縣環保局水質保護科，服務專線：089-221999。



訊息來源：台東縣政府



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