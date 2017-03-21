桃園捷運地下潛盾工程 萬能營科學子實地參訪



(中央社訊息服務20170321 18:26:23)萬能科大營建科技系錢榮芳老師與張健財老師率領該系學生，於3月7日參訪桃園捷運A21環北站至A23中壢站地下潛盾工程，此項工程為桃園捷運機場線第二期延伸工程，業主為高鐵工程局，由台灣世曦工程顧問股份有限公司設計，大陸工程股份有限公司承包。因此段工程為地下施工工程，採用潛盾施工法，使用國內目前施工中最大潛盾機，對於工程界而言，具有指標性意義。同學們先透過簡報了解潛盾機施工原理，之後進入工區實地參訪。



同學們對於能直接深入距離地面27M下之捷運車站施工處參觀都非常興奮，並覺得收益良多。除了能具體認識潛盾掘進機的安裝程序及實地操作方式外，最特別的是對於工地規模的壯觀程度與寬闊開朗的施工環境更是感到相當驚訝，完全改變過去對於隧道工地光線幽暗、空氣混濁、環境悶熱的既定印象。接待人員於參訪結束時，現場直接進行調查，立即顯示提昇了相當高的就業意願，顯見此次職場體驗對於同學的影響力。



交通部高鐵工程局捷運工程處曹樂群處長表示目前國內營建業第一線施工人員均有高齡化現象，非常歡迎年輕學子投入。萬能科大營建科技系近年積極推動軌道工程相關課程，亦希望能與台鐵及桃園捷運公司進行合作，推動同學實習與產學攜手機會，培育出新一代軌道工程相關人才投入國家建設。



訊息來源：萬能科技大學



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