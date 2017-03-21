被笑沒關係 胡瓏貿：我有NBA夢（1）中央社 (2017-03-21 19:50)
台灣首位透過選秀加入CBA的籃球員胡瓏貿（圖）21日回母校分享經驗，鼓勵學弟妹朝夢想前進。胡瓏貿強調，自己仍有NBA夢想，「被大家笑沒關係，我自己也覺得好笑。」中央社記者李宇政攝 106年3月21日
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