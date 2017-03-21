統一獅配色改橘色系 綠球衣走入歷史中央社 (2017-03-21 19:50)
中華職棒元老球隊統一7-ELEVEn獅21日發表全新球衣，28年來球衣首次拿掉「統一」兩字，配色以橘、黑、白為主，長年來的綠色球衣走入歷史。明星捕手高志綱（圖）自2005年加入統一獅，他回顧這11年來球衣只有小幅改款，綠色、橘色並存，印象比較深的是獅頭LOGO曾經改款，某個階段的獅頭很可愛。中央社記者張新偉攝 106年3月21日
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