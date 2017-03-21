東方禁非港球迷主隊區觀賽 恆大遠征軍觀賽受阻北京新浪網 (2017-03-21 19:32)
中國香港東方俱樂部官方發公告
日期:3月21日，中國香港東方龍獅俱樂部通過官方社交平台宣布，由於安保因素考慮，4月25日球隊主場對陣廣州恆大淘寶的亞冠小組比賽，購買主隊球迷區球票的球迷需要出示香港居民證才能入場，這也就意味著恆大遠征的內地球迷將不能在東方的主隊球迷區觀賽，而客隊球迷區座位有限，如果恆大球迷沒有定客隊球迷區的門票，那他們將徹底無緣這次客場觀賽。東方隊的這一突如其來的「盤外招」將在很大程度上影響恆大球迷的此次客場助威。
眾所周知，在雙方首回合交手中恆大主場7-0狂勝東方，而這場雙方第二回合的交手將在很大程度上影響著兩隊的小組出線形勢，此番東方隊突然宣布這一球迷觀賽新政策，無疑對去現場觀戰的內地恆大球迷來說產生巨大影響。
中國香港東方隊官方社交平台公告節選如下：
亞冠杯東方對廣州恆大入場安排
東方足球隊將會於4月25日的亞冠杯分組賽，在旺角大球場迎戰廣州恆大。基於保安理由考慮，本會與香港足總經商議后，決定將於比賽當日加派保安人手，所有經旺角花墟道正門進入主隊球迷區的持票人士，均需出示有效香港身份證明文件。（注：也就是意味著內地的恆大球迷將無法在主隊球迷區觀賽）
由於作客球迷區座位有限，該區只會開放予持有作客球迷區門票人士進場。因此，本會決定向購下主隊球迷區門票，而又未持有香港身分證明文件的非香港居民，退還購票款項及50元港元手續費。受影響的購票人士，可於3月22日至4月7日辦理退票手續。
對於是次售票安排引起不便，本會謹向所有受影響人士致歉，並確保主場及作客球迷於賽事當日，均能於安全氣氛下觀賽。
（新體）
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