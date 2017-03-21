22日9:30全景直播最強棋士戰 羋昱廷VS井山裕太北京新浪網 (2017-03-21 19:37)
圍棋TV將視頻直播本次大賽
3月21日至23日，世界最強棋士決定戰將在日本舉行，中國的羋昱廷、韓國朴廷桓、日本井山裕太和日本的圍棋人工智慧程序DeepZenGo將爭奪本次「最強棋士」的稱號和3千萬日元（約合人民幣184萬元）的優勝獎金。
3月22日9：30起新浪將為您帶來全景直播和棋譜直播，對陣為：羋昱廷VS井山裕太，朴廷桓VS DeepZenGo，歡迎收看。
新浪棋譜直播間
中午12時，圍棋TV網將視頻直播賽況，屆時敬請留意新浪棋牌的轉播。
（文玄）
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