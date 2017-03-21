廣播聽中華職棒 3家電台參與直播中央社 (2017-03-21 19:11)
（中央社記者林宏翰台北21日電）中華職棒聯盟今天宣布新球季的廣播頻道，除了持續與漢聲電台、台中廣播合作，增加新夥伴寰宇電台，每個週末的例行賽及每場季後賽、總冠軍賽場場直播。
漢聲廣播電台與中職合作邁入第14年，台中廣播則是連續第3年轉播中職賽事，今年又增加環宇電台造福北部球迷。
三家廣播電台從開幕戰起開始轉播，周末例行賽場次也都分別轉播，季後賽、總冠軍賽更不缺席。漢聲電台也將轉播明星賽暨全壘打大賽。
苗栗以南及雲林以北可收聽台中廣播FM100.7收聽，桃園、新竹、苗栗及部分台北地區聽眾則可鎖定環宇電台FM96.7，漢聲電台收聽頻道可上網查詢。1060321
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