中華職棒／好用新人多 葉總：名單可能會有驚奇NOWnews今日新聞 (2017-03-21 18:59)
富邦本季的開季名單大致底定，總教練葉君璋表示，今年熱身賽有很多小將都打出優異的表現，因此開季名單可能會給大家一些驚喜。
葉總特別點名新秀捕手張冠廷很值得期待，他和申皓瑋兩人其實都有一軍的實力，而且沒有許多年輕選手會有的通病，心態上保持得很好，一有機會就會讓他們頂替上來。
此外，去年擔任游擊手表現不錯的石翔宇，葉總今年一樣讚不絕口，認為他是一個很沈穩的球員，守備中規中矩、不花俏，有機會在今年破繭而出。
不過葉君璋表示，雖然能用的新人很多，但還是希望他們「準備好了」在上，否則來一軍坐板凳，沒有得到該有的出賽數，那其實還不如在二軍磨練。
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