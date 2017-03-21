遠航機師酒測超標 民航局：重罰中央社 (2017-03-21 18:58)
（中央社記者陳葦庭台北21日電）遠東航空股份公司葉姓機師7日在執行FE081高雄－馬公飛行任務前，被發現酒精值為0.52毫克，超標規定4倍，民航局表示將重罰。
遠東航空股份公司葉姓機師7日在執行FE081高雄－馬公飛行任務前，被發現酒精值為0.52毫克，遠航今天發布聲明，表示當場隨即更換組員，並開除機師，同時提損害賠償。
民航局表示，已經要求遠航對機組員的酒測，從抽驗改為全面檢測，另外，根據航空器飛航作業管理規則，機組員吐氣的酒精濃度不得超過0.1毫克，該名機師比規定高出4.2倍，也恐被懲處6萬至30萬元並停止執業。
民航局補充，會同時檢討遠東航空執行面問題，若是管理鬆散，可懲處警告，甚至處60萬至300萬元罰款。1060321
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