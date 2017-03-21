中華隊在經典賽3連敗被淘汰，總教練郭泰源抱病上場，回國後因Ａ型肝炎緊急送醫，差點危及生命，統一獅隊球星高志綱表示：「中華隊總教練不是人當的。」

高志綱說：「從電視上看他的確氣色不好，不過他一定不會丟下大家的，他是一位很了解球員的需求的教練，並且他也很相信球員，畢竟都是職業球員，他會給大家空間。」

而高志綱也的確認為台灣棒球環境有檢討空間，不管是從硬體、軟體方面都需要再加強，最重要是要有「效率」，包括他這幾年去美國自主訓練，都有發現不論是荷蘭、以色列等球員的訓練環境都更好，他們也利用小聯盟的制度跟訓練方式，提升自己國家棒球實力跟強度。

此外，高志綱認為基層球員的練球環境也要加強，再者是如何培養出好投手，如：可以扛住一、二號先發的投手，都是需要加強的重點。