中華職棒／不捨郭總 高志綱：中華隊教練不是人當的！NOWnews今日新聞 (2017-03-21 19:24)
中華隊在經典賽3連敗被淘汰，總教練郭泰源抱病上場，回國後因Ａ型肝炎緊急送醫，差點危及生命，統一獅隊球星高志綱表示：「中華隊總教練不是人當的。」
高志綱說：「從電視上看他的確氣色不好，不過他一定不會丟下大家的，他是一位很了解球員的需求的教練，並且他也很相信球員，畢竟都是職業球員，他會給大家空間。」
而高志綱也的確認為台灣棒球環境有檢討空間，不管是從硬體、軟體方面都需要再加強，最重要是要有「效率」，包括他這幾年去美國自主訓練，都有發現不論是荷蘭、以色列等球員的訓練環境都更好，他們也利用小聯盟的制度跟訓練方式，提升自己國家棒球實力跟強度。
此外，高志綱認為基層球員的練球環境也要加強，再者是如何培養出好投手，如：可以扛住一、二號先發的投手，都是需要加強的重點。
關鍵字：
其他體育新聞更多體育新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
摘星工廠
蔡康永
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
小伙2元單式中大樂透1000萬 店主:他要求比較怪【北京新浪網】
尉遲靜大樂透第17031期預測：除4餘1數關注13 33【北京新浪網】
曼聯挖角又受挫？格列茲曼:夢想為皇馬巴薩效力【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
就算９成的人不看好，更不能讓剩下的１成失望
近年一連拿下電視、廣播金鐘獎最佳主持人，加上和藝人陳嘉樺（Ella）搭檔主持去年金馬...《詳全文》