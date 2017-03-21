春暖花開的日子里，夢想一場全家都能參與的馬術賽事？

「馬上有愛-家庭趣味賽」將在2017「鳥巢之路」？ 冠軍杯馬術巡迴賽中首次亮相。

這是一場以家庭為單位的親情活動，20組6-16歲小騎手的家庭，圍繞馬術運動同台競技，推廣馬術興趣、增進父母與子女關係。

賽事細節

日期：2017年4月23日

時間：10：00-12：30 貼時賽（無需馬背經驗）

場地：多美國際馬術中心室外草坪（浪琴錶世界馬術學院）

選手：20組家庭

規則：以6-16歲小騎手為核心家庭小組（3人，至少包含兩位家長）

報名費：100元（家庭價格）

諮詢電話：186 8049 7432（陶夢瑩）

報到時間：於9：30簽到，講解競賽規則，排列比賽順序，熱身

賽事禮品

第一名：獎杯獎狀 青奧馬術課程代金券1，500元； 伴手禮（多美馬術用品現金券100元，德國美樂家咖啡） 神秘獎品

第二名 ：獎狀青奧馬術課程代金券1，000元； 伴手禮（多美馬術用品現金券100元，德國美樂家咖啡） 神秘獎品

第三名：獎狀 青奧馬術課程代金券500元； 伴手禮（多美馬術用品現金券100元，德國美樂家咖啡） 神秘獎品

參與獎：獎狀 ； 伴手禮（多美馬術用品現金券100元， 德國美樂家咖啡） 神秘獎品

比賽之餘，小盆友們還可以畫上漂亮臉彩繪，牆體塗鴉，和小PONY馬互動餵食，保你樂翻天！

報名方式

3月23日起，登錄「浪琴錶北京國際馬術大師賽」官方網站www.beijingmasters.com「賽事信息-賽事報名」下載填寫報名錶併發送至info@beijingmasters.com，報名詳情見報名錶。

4月23日，多美國際馬術中心歡迎您的到來！

10月13-15日，百馬歸巢，我們齊聚第七屆浪琴錶北京國際馬術大師賽！