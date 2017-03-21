日期:3月21日，連續第四年，中國女子職業高爾夫球巡迴賽（CLPGA TOUR，女子中巡）落戶珠海橫琴新區。「2017珠海橫琴梧桐樹國際女子精英賽」3月23日至25日將在珠海東方高爾夫球場舉行。

隨著女子中巡的國際影響力日益擴大，今年吸引到更多國家或地區來此參賽，包括：南非、新加坡、紐西蘭、澳大利亞、德國、中國澳門等以前很少在珠海這場女子中巡賽中見到的國家或地區。

儘管如此，中國本土的實力依然不容小覷，而其中特別值得關注的是來自湖北，現在常住海口的張維維。這位20歲的姑娘去年在女子中巡獎金榜上名列第三位，因此奪取了全世界最重要女子比賽美國女子公開賽的參賽資格。而她之所以特別被看好，其中一個原因是她在珠海東方的表現相當突出，過去兩年都從最後一輪的最後一組出發，具有衝冠的可能。

「珠海東方可以算我的一個『福地』，我獲得了一個第二名和一個第三名，」 張維維說，「我喜歡這座球場帶來的挑戰。我覺得非常重要的是你要開好球，你知道，這裏的果嶺對我而言不是那麼複雜。」

張維維剛剛完成了世界女子錦標賽，在海口觀瀾湖黑石球場她成功晉級，交出了一個不錯的戰績。

「現在的競技狀態還是不錯的，可是在珠海，你不能太去想名次的事情，」張維維說，「你需要一桿一桿打好。如果你做到了這一點，你自然會取得一個不錯的名次。」

在世界女子錦標賽中，黎佳韻是表現最出色的女子中巡選手之一，這讓她帶著自信心迎戰「珠海橫琴梧桐樹國際女子精英賽」。

「過去兩年我來到珠海東方的時候感覺還沒有熱好身，今年不同，我前往美國參加了集訓，而且世界女子錦標賽也獲得了一個不錯的名次，」樂卡克北京女子精英賽冠軍黎佳韻說，「我相信今年我可以在珠海取得比往年更好的名次。

「珠海東方適合我的球風，它的距離不長，可是對你的精確性提出了很高的要求。你需要將球放在可打的位置，需要一直都很穩定，而這些都是我的強項，因此我很期待今年比賽的來臨。」

除了在巡迴賽上征戰了一些年的老手，珠海橫琴梧桐樹國際女子精英賽也會讓你看到一些新秀，而今年特別讓人期待的新面孔包括：隋響、李茜婭、孟霖、鄭伊萌以及曾經在女子歐巡上奪冠的陳紫蘭（南非）等。

與此同時，一批仍舊是業餘，卻已經在職業賽場中嶄露頭角的小姑娘也不容忽視，比如：冀怡帆、杜墨含、劉文博。這些小姑娘顏值與球技兼備，讓人們特別期待她們的未來。

珠海橫琴梧桐樹國際女子精英賽總獎金人民幣50萬元，由中國高爾夫球協會、國家體育總局小球運動管理中心主辦，廣東省體育局、珠海市文體旅遊局協辦，「珠海橫琴梧桐樹」冠名讚助，珠海東方高爾夫俱樂部承辦，是女子中巡2017賽季第二站比賽，與此同時，也是向全體球員開放的第一站。