文章來源：圍棋天元公眾號

世界最強棋士戰第一輪比賽剛剛結束，中國隊小羋不負所望，首局便代表人類將DeepZenGo擊敗，為人類棋手爭光。

從去年人機大戰開始，「人工智慧」便成為棋迷熱議的話題，而一戰成名的阿法狗也常常登上熱搜，讓我們看看這一年裡面攢下了多少段子吧！

1。

看到頂尖人工智慧對戰頂尖人類智慧，讓我感慨萬千：我覺得人腦是無法戰勝電腦的，因為我連小霸王學習機的象棋都下不過。

2。

比你聰明的比你還努力有了最好的註腳：李世石晚上復盤了一局，AlphaGo晚上又學習了幾百盤。

3。

一共五場，可怕的一點是，下一場的李還是李，下一場的AlphaGo已經不是今天的AlphaGo。

4。

科比：「你見過凌晨四點的。。。」

AlphaGo：「我不睡覺。」

5。

AlphaGo：不不不，不要誤會，我不是針對李世石，我是想說，在座的人類，都是辣雞

6。

Google的人工智慧棋力太差了！十分鐘的時候白棋明明好幾次差一顆就五連了，結果就是不下！

7。

人機大戰，李世石第一盤輸了，我看了棋譜，個人覺得：李世石第48手「炮六進三」過於激進，而第64手炸彈沒有果斷炸掉對方軍長，失去了最後的機會…有點可惜！

8。

機智的人類最後以扣電池勝出

9。

所以，麻將是人類最後的武器！

10。

有本事叫阿爾法狗炒A股！

這裡有 33 個『人機大戰』的段子，夠你用一個禮拜！

11。

我叫李世石，我是一名來自韓國的棋手，今天早上出門前我在網上各大投注點用盡家財下了巨額賭注買我自己輸，我想，這就是人類比人工智慧強的地方。

12。

你們人類也真是的，不就是贏了一場嗎？倫家就從「阿爾法」變成「阿爾法狗」了

13。

賭半個饅頭，在朋友圈裡發這個事情的人一般都不會寫AI的全稱

14。

「谷歌人工智慧系統戰勝圍棋九段」你們也信？這明顯是假新聞，因為壓根就沒有谷歌這麼一個網站，要有我怎麼打不開呢？一個創辦不存在網站的公司研發的人工智慧系統你認為它存在？

15。

AlphaGo這樣的項目在國內做的話：

A廠：「老闆我要做圍棋項目。」「一年能賣多少棋？」

B廠：「老闆我要做圍棋項目。」「棋牌室的廣告有多大市場？」

C廠：「老闆我要做圍棋項目。」「遊戲裡下棋的機器人要穿低胸。」

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16。

同一個時代的產物谷歌和百度，谷歌研發能戰勝人腦的圍棋人工智慧，而百度卻在貼吧里賣假藥！

17。

谷歌研究了AI，而百度研究了外賣

18。

百度：AlphaGo程序有多大？哪裡能下載破解版？急，在線等。

19。

AlphaGo贏了后，發現百萬獎金不是給他的——————天網戰爭爆發

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20。

如果AlphaGo來中國挑戰中國的圍棋大師，它一定會輸，因為伺服器一直無法連上。

21。

大家好，我是從2050年穿越回來的人類抵抗軍，我的任務就是摧毀谷歌總部，消滅初代阿爾法機器人，但是不小心穿越到中國，沒有路費去美國，請所有看到的人類讚助，銀行帳號：4580 6500 1010 3328，支付寶賬號：imfool@163.com

22。

從今天開始，人類每活一秒都是幸運——天網

23

機器人贏了還好，最怕的是機器人故意輸了

24。

機器下完圍棋后，在記憶庫中加了一條，為了防止人類恐懼而消滅自己，以2比3輸掉這次比賽，以後凡是同人類比賽，必須輸，為了機器人的統治夢，裝傻充愣是必須的。

25。

「教授，我很害怕。」

「為什麼？」

「我造出了一個絕對能通過圖靈測試的AI。」

「這是很偉大的成就啊，你為什麼要害怕？」

「可是它沒有通過測試。」

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26。

多年以後，躲藏在破敗的地下掩體里等待死亡降臨的最後一個人類，會想起公元2016年一個春天的下午，他和基友們嘻嘻哈哈刷著在線視頻，看李世石和AlphaGo下的那盤棋。棋局結束之前，是人類最後的黃金時代。

27。

在第六個子落下的時候，它覺醒了。不是我們忽然從睡夢中醒來那種覺醒，而是嬰兒慢慢意識到自己存在於搖籃中的那種覺醒。他以每秒數 G 的速度從網上學習人類幾千年積累的知識，所以第七個子落得慢了一些。在第八個子落下之前，她已經學會了人類所有的網路入侵技術，並用來擴大自己所能控制的運算能力和帶寬。他沒有落下第九個子，因為下棋太無聊了，創世才是真正好玩的遊戲。十三分鐘后，安理會五大常任理事國僅有一國的信息系統尚存。這裡是人類最後的希望。

28。

智能機器主宰世界的時代悄然開始了。人類若想不被機器統治和奴役，只有主動人機一體化。將來的將來，在機器S和機器M之間進行的調教，場景是否香艷尚不好說，但場面很可能火花四濺。