近日，Under Armour（安德瑪）品牌發佈了最新UA Record Equipped智能跑鞋——UA SpeedForm？ Gemini 3 RE，UA SpeedForm？ Velociti RE和UA SpeedForm？ Europa RE，為跑者提供如何恢復並達到最佳表現的數字工具。全新智能跑鞋系列由UA Run提供獨家支持，UA Run是Under Armour（安德瑪）品牌旗下的手機程序，也是全球跑步數字社區平台。新款跑鞋加入了新功能，能夠使跑者通過自動追蹤數據更加了解自己，激發跑步潛能，全面提升跑步體驗。

最新UA Record Equipped系列智能跑鞋共推出三類獨特的款式，是Under Armour（安德瑪）品牌去年推出首款智能跑鞋UA SpeedForm Gemini 2 RE的升級版。新款UA Record Equipped系列智能跑鞋包括：

UA SpeedForm Gemini 3 RE（1，299RMB）：適合長跑（中性）。這款跑鞋是Gemini家族的新成員，足中段部位的直條針織設計能夠完美包裹腳部，UA SpeedForm技術能夠保證跑鞋舒適合腳，Charged Cushioning？能夠增強回彈與耐久度。UA SpeedForm Europa RE（1，299RMB）：適合長跑（穩定）。這是一款輕量穩定型跑鞋，鞋舌與包頭處採用網眼設計，加強了合腳性與通風性；跑鞋採用了UA SpeedForm技術，保證舒適合腳；鞋跟部的發泡橡膠能夠有效吸收地面接觸。UA SpeedForm Velociti RE（1，199RMB）：適合快跑（中性）。這是一款極輕量跑鞋（僅重7盎司，約5克），一款能呼吸的跑鞋。UA SpeedForm技術保證舒適合腳；內嵌鞋墊緊貼舒適、支持性強；Charged Cushioning保證耐久度與能量回彈。

在Charged Cushioning減震系統和超貼合的 SpeedForm 鞋面的超強科技基礎上，全新增加內置於鞋底的感測器技術，這正是UA Record Equipped智能跑鞋的特別之處。UA Record Equipped是一種內置於鞋中的智能技術手段，它在極大程度上擴展了UA Run的追蹤功能。與一般的震動感測器不同，UA Record Equipped智能跑鞋內部的晶元是經過編程的嵌入式感測器，在運動時不會對運動造成阻礙。UA Record Equipped能夠提供詳盡的訓練數據，比如步頻、實時配速信息；測試跑者身體狀態，更好地呈現肌肉疲勞情況和恢復情況；並且能夠提醒穿著者跑鞋壽命，且永遠無需充電。

UA Run是一款能與UA Record Equipped智能跑鞋無縫連接的手機程序，它能為該系列智能跑鞋提供獨家支持，並開發了「跳躍測試」這項新功能。該測試能夠科學衡量及評估運動員的肌肉疲勞程度。只要與UA Run連接，跑鞋內置裝置便能測量跳躍的騰空時長，以此計算肌肉的疲勞度。這項技術能夠幫助動態追蹤運動員的恢復數據，並實時提供針對訓練強度的調整建議。更新版UA Run同時還加入了跑者儀錶盤、表現計分卡、截屏生成功能，截屏中可展示跑鞋總里程、步數、步頻等。Under Armour（安德瑪）品牌首席數字官邁克·李表示：「我們採用科學手段幫助恢復，能夠直接利用來自身體的實時數據，指導用戶採用合適的訓練強度。我們知道，跑者普遍都有一個頭疼的問題，那就是在傷痛或疲勞的狀態下堅持訓練，最終難免導致受傷。因此對於跑者來說，UA Run的跳躍測試是至關重要的第一步。它能夠幫助運動員清楚地認識自己的體能情況，從而避免『疲勞訓練。」

全新上線的中國版UA Run貼心的為國內用戶加入了許多本土化的功能，包括與高德地圖合作提供地圖定位服務，快速尋找附近最佳跑步路線，並幫您精確記錄每一次的運動歷程，以便及時對運動進程做出相應調整。同時，中國版UA Run加入了微博或微信賬號登陸，跑者可在UA Run上與自己的微博微信好友互動，分享鍛煉日誌，獲取朋友最近的鍛煉信息，互相激勵，一起達成運動目標。

全套UA Record Equipped智能跑鞋系列已於2017年3月10日在UA.COM以及國內指定零售渠道進行發售。建議零售價：UA SpeedForm？ Gemini 3 RE（1，299 RMB），UA SpeedForm？ Velociti RE （1，199 RMB） 和UA SpeedForm？ Europa RE （1，299 RMB）。

全新智能手機跑步應用UA Run已於3月中旬日正式上線，消費者可在蘋果應用商店及安卓廣泛應用市場下載安裝。整套Under Armour的應用專為增強健康和活躍的生活方式訂製。除去專業的跑步功能之外，UA Run還有600多種的運動可供選擇，一款軟體就可以滿足你所有的運動記錄需求。

想要了解更多Under Armour（安德瑪）品牌的信息，請在新浪微博上關注@UnderArmour以及Under Armour官方微信賬號：UnderArmourChina。