3月上旬，中國國家高爾夫球隊來到了正中高爾夫球會，為2017深圳國際賽開啟了為期10天的集訓。作為國家隊的訓練基地，正中高爾夫球會高度重視國家隊球員的集訓，除了呈現良好的場地狀況，還特別注重隊員們的生活保障，細緻的服務為球員們創造了良好的訓練環境及條件。而中國國家高爾夫球隊也在球場上進行緊張有序的訓練計劃，希望在賽事期間超越自己並取得好成績。

在國家隊集訓期間，深圳市文體旅遊局副局長韓星元、體育產業發展處處長王志強專程前往正中高爾夫球會看望國家隊訓練，並與國家隊的教練員和球員進行了親切地交流。

「戰！」——國家隊「老將」黃文義對2017深圳國際賽的描述簡潔有力，這是對自己參賽的激勵，也是國家隊隊員面對比賽發出的昂揚宣言。

3月的深圳天氣反常地陰冷，深圳國際賽還有三十余日將正式開桿，國家隊隊員們在正中高爾夫球會度過了充實的訓練時光。隊員們對球場並不陌生，不少球員在深圳國際賽期間留下過印象深刻的記憶：何澤宇在2015深圳國際賽期間，17、18洞連續抓鳥的回憶至今難忘；佘梓瀚對自己曾經首次參賽就進入領先榜頗感驕傲；楊伊農直言在2015年參賽時心態浮躁，一味與對手飆距離，這次一定吸取教訓；而黃文義在2015深圳國際賽期間，就在關鍵的18號洞，在被罰球的情況下迅速調整情緒，穩定發揮，最終以並列第四的好成績反擊對手。

「全力以赴！」相信這不僅是隊員張蕙麟的心聲，更是全隊的共識。

徐效明教練作為整個復合型教練組組長，對每個隊員都關懷備至，對團隊每個人的優勢和特點也如數家珍。本次集訓重點放在了提高木杆揮杆速度和加強120碼內的距離控制。此外，為了開展有針對性的訓練，教練組與球員充分溝通，根據球員自身特點分別在理論、實戰、心理、體能等各方面開展訓練，每次突破一兩個問題，力求在沒有比賽的冬訓期把隊員「內功」練好。

據徐效明教練介紹，為營造實戰氛圍，充分發揮團隊訓練的優勢，隊伍每周會進行一次技術討論會、兩次技術單項的測試賽和一次18洞隊內賽，互相切磋競技，賽練結合，同時進行隊內積分排名，盡量幫助隊員找到比賽的節奏和感覺。隊伍的團隊氛圍良好，許多決策採取了個人陳述、集體討論、少數服從多數，個人和集體之間逐步進入了正能量循環。

隊員們都表示，團隊訓練帶來的益處顯而易見，糾錯的效率更高，而好的榜樣也能帶來積極的促進作用。

「活力！」從全體隊員對深圳國際賽的評價中可以看出，隊員們個個摩拳擦掌，期待著用一場酣暢淋漓的大賽挑戰自我，開啟新賽季的好運。

國家隊成員平均年齡不到25歲，大家個性不一，特點鮮明，從應對球場策略到球技風格，每個人都從團隊中汲取著養分。最刻苦的黃文義被大家尊稱「黃哥」，無論賽前準備還是練後放鬆都做得一絲不苟，是年輕隊員眼中最刻苦勤奮的楷模；何澤宇打球時喜歡沉默，表情嚴肅認真；張進被戲謔為民族英雄「嘎子哥」；張蕙麟則是新球員眼中的「神推」……今年剛進國家隊的年輕球員佘梓瀚和楊伊農，像所有年輕人一樣愛遊戲、愛動漫，但也表現出比同齡人更有擔當成熟的責任感：「要為國爭光，有一份沉甸甸的榮譽感！」

深圳國際賽對於這些隊員們來說，是歷練也是機遇，正如隊員何澤宇所說：「這個球場有挑戰性，你可以冒險，也會有回報」，他們懷揣激情，期待在大賽上成就自己的光榮與夢想。