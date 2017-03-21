日期:3月21日，廣西中恆集團冠名青島實驗初中國際象棋隊簽約儀式在中國棋院舉行。在眾人的見證下，青島實驗初中國際象棋隊與廣西中恆集團正式「聯姻」。

青偉國際象棋俱樂部自2004年與青島實驗中學（原育才中學）成立國際象棋試驗班以來，讓數十萬名學生接觸到了國際象棋，培養出了修德順、萬雲國、馬群、高睿等一大批優秀棋手，中國國象隊總教練葉江川曾讚王青偉是普及國際象棋的「開路先鋒」。

青島實驗初中隊是國象甲級聯賽12支隊伍中唯一一支純靠市場運作的隊伍，初期王青偉帶領修德順、王帥、馬群、萬雲國等幾員小將，幾番沖甲終在2008年圓夢，開創業餘隊打進頂級職業聯賽的先河。2009年降級，2010年再次沖甲成功，2011年殺進前三名，成為聯賽最大黑馬。

發佈會上青島市國際象棋協會會長、青偉國際象棋俱樂部創始人王青偉把這次冠名稱為「錦上添花」，在告別了「光著屁股前行」的日子后，青島隊終於迎來了自己的第一個大東家，對於新賽季王青偉自然有很多期許：「我們隊員年輕，隊伍處於上升期，有了大企業的讚助，是錦上添花、如虎添翼，今年爭取脫離保級圈，最大程度發揮能力，小實現我們的小目標進前六名吧。」

廣西中恆集團總裁助理詹百靈談及冠名初衷時表示：「冠名青島隊是我們對中國國象運動略盡綿薄之力。中恆對慈善的投入一直很大，王青偉跟老師的合作，不要說我們幫助了他們，實際上是他們幫助了我們，給我們提供了一個創建公益品牌的好的平台，感激是雙方的。我們合作的故事很精彩，相信將要發生的故事更加精彩。」

現場王青偉還不忘幫新東家宣傳，「詹總說他們有一種營養葯，吃了之後精力非常旺盛，頭腦特別清楚，我們先試試，希望能更上一層樓，以良好的姿態來回報中恆集團對我們的厚愛。」

中恆集團，廣西梧州中恆集團股份有限公司，是一家跨行業、現代化、集團化經營的上市公司（股票代碼：600252），擁有製藥、房地產、保健食品等主營業務，形成了以中藥製造業為核心主導產業，房地產為成熟基礎產業，保健食品為新增長產業的發展戰略。

（梓沫）