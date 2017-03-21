3月21日，廣西中恆集團冠名青島國際象棋實驗初中隊簽約儀式在中國棋院舉行，廣西梧州中恆集團股份有限公司總裁助理詹百嶺代表中恆集團與青偉國際象棋俱樂部創始人王青偉簽署了2017年中恆冠名青島實驗初中隊的協議。談到冠名國際象棋棋隊，詹百嶺深有感慨地說：與國際象棋結緣讓我們驚喜而感激。

詹百嶺介紹說，中恆與國際象棋結緣是通過珠海市國際象棋協會秘書長梁志華從中牽線搭橋，先後時間只有短短的一個月。之所以效率這麼高，是因為中恆很早就開始關注國際象棋了，了解到中國國際象棋有一個聰明智慧的優秀人群，多年來，他們在國際賽場上為中國贏得無數榮耀，前不久，譚中怡又為中國贏得世界棋后桂冠。此次通過面對面接觸，更是深切地感受到了這個群體的與眾不同，中國國際象棋協會副主席、國家隊總教練葉江川，中國國際象棋協會秘書長、國家隊領隊田紅衛，兩位世界棋后許昱華和譚中怡、男棋手韋奕等個個待人謙和，彬彬有禮。毫無疑問，他們是用腦最多的優秀人群，而中恆研發的一種產品對他們有幫助。而此前通過梁志華的介紹，中恆在得知青島國際象棋隊在聯賽中還沒有冠名，於是決定牽手這支隊伍，開始2017年的聯賽征程。

詹百嶺說，中恆將此次冠名行為視為公益活動，其實中恆一直在積極做公益事業，曾經連續三年獲得中華慈善公益獎。然而與過去純粹投入財力做公益不同的是，此次讚助國際象棋隊中恆還要投入心，「找到國際象棋這麼優秀的項目也讓我們有一種驚喜和感激，青島隊感謝我們，其實我們也要感謝他們，這種感激是雙方的，這種結合是強強聯合，這種聯手非常美好」。

按照詹百嶺的說法，讚助青島國際象棋隊只是中恆走入國際象棋領域的第一步，接下來，中恆要利用這次與國際象棋的結緣把國際象棋帶入公司所在城市廣西梧州。巧合的是，今年恰逢梧州建城2200年，中恆希望能夠與中國國際象棋協會聯手舉辦一個高級別的國際象棋邀請賽，以此活躍紀念梧州建城2200年的喜慶氣氛，同時也能夠積極帶動梧州國際象棋的普及和推廣工作。

「總之，我們選擇國際象棋是理性的，也是滿懷火熱激情的，我們與國際象棋的結緣一定會產生好成果，發生好故事」，詹百嶺信心滿滿地說道。

（艾心）