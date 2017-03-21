日期:3月21日，世界最強棋士戰在日本舉行。中國選手羋昱廷九段執黑283手中盤擊敗日本圍棋AI「DeepZenGo」，本局比賽進行相當激烈，行至官子階段勝負僅在半目之間。最終羋昱廷頑強收官，最終，因為Zen之前的形勢判斷有誤，導致官子出現問題，甚至出現填子的情況，最終不敵人類棋手羋昱廷。現在，我們來回顧一下本局精彩瞬間

圖1：白1的尖沖不是第一次出現在職業賽事中，2016年的人機大戰，AlphaGo曾在和李世石的對局中走出過這手棋，給職業棋手帶來不小的震撼。在傳統的對弈觀念中，是不能去尖沖四路上的棋子的。自AlphaGo第一次下出尖沖后，有些職業棋手也開始嘗試這樣的下法，因此，當DeepZenGo下出尖沖時，大家並不驚訝，不過這手棋卻可以看作人工智慧的標誌性下法。

圖2：羋昱廷黑1去搶佔大場似乎有些過分，白2的扳出反擊嚴厲，黑棋走厚中腹后反攻白棋，但是左邊場邊的棋子位置反而不是很滿意。

圖3：黑1彎時，Zen主動反擊。不過出現了一個很有趣的現象就是，Zen在此處開始頻頻長考，而人類棋手羋昱廷落子勻速，反倒像個機器人。黑棋拔花后中腹變厚。

圖4：黑棋變厚後主動攻擊白棋，白棋冷靜治孤，現在局面似乎黑棋稍稍落後，人工智慧軟體莉拉和Zen6此時都認為白好。

圖5：黑3連扳時，白棋應該冷靜粘於7位，實戰開劫不簡明，給了黑棋機會。

圖6：白1是收官的好手段，Zen準確無誤下出。黑10也是收空的好棋，羋昱廷和Zen的收官也是妙手連出，針鋒麥芒。

圖7：實戰黑1可於白2位打吃收官，實戰黑1時，白棋此時應該單提。實戰黑棋官子便宜了。此時，一面倒認為羋昱廷要輸的評論開始出現不同的聲音，俞斌九段和劉昌赫九段交換了意見並一致認為，現在差距細微，可能會是半目勝負。

圖8：白7打吃是問題手，可能是Zen在減少分支變化，但是此處白7正確收官應於E16位空擠，因為有E15的撲，黑棋只能補棋。白7打吃虧1目棋。

圖9：白1此處的斷官子再次虧損。因為自緊一氣，黑棋收官有N13挖的手段。

圖10：可能Zen形勢判斷出現失誤，誤以為白1斷有棋黑棋需要補棋，因此判斷自己形勢有利，從而導致官子頻頻失誤。Zen發現白1斷不成立后，再次進入「瘋狂」模式，開始填子，並於白23爬后，於白25後手點角被提掉兩次，犯下低級錯誤。

多次將職業棋手逼入絕境，Zen的實力是值得認可的。但是Zen也有其不完善的地方。通過這盤對決，我們可以看到，雖然計算機實力強勁，但是人類的頑強拼搏的意志是更值得尊敬的，這也是冷冰冰的機器所沒有的人文情懷。羋昱廷通過自己的努力戰勝了Zen，似乎也是在告訴我們，人類是不會輕易被打倒的。

最強棋士戰第2輪將於3月22日在日本繼續打響，羋昱廷將迎戰日本棋手井山裕太，韓國棋手朴廷桓將對陣DeepZenGo，明天他們會給我們帶來怎樣精彩的棋局呢？敬請關注。