上周,英國演員「抖森」帶著主演的新片《金剛:骷髏島》來到了北京,接受了環球時報英文版的採訪。

「抖森」,本名湯姆·希德勒斯頓 (Tom Hiddleston),可以說是近幾年最火的英國演員之一。

抖森爆紅,源於在2012年《復讎者聯盟》飾演反派,雷神索爾的弟弟Loki這一角色。儘管飾演一個反派,卻意外讓抖森在全球範圍內爆紅,收穫迷妹無數。

抖森也出現在《雷神1、 2》《午夜巴黎》《戰馬》《唯愛永生》等多部影視作品當中。

為何英國演員在全球範圍內如此成功?在面對環球時報英文版的問題時,抖森的一席回答,應該值得國內很多年輕演員去學習。

我有種預感,這和我們在還是戲劇學生時受到的訓練有關。接受非常嚴格的訓練並且能詮釋不同的作品,是我們的責任。

英文原文:I have a hunch that it is to do with the training, which is an attitude that is taught to us as students of drama。 It is our responsibility to be highly highly trained and to be able to move between different kinds of work。」

英國訓練中有這樣一個藝術理論,「我們是被訓練如何成為藝術從業者的,而不是被訓練如何出名的。」 作品才是最重要的。作為演員,應該讓自己全身心的投入到作品當中,頭腦保持好奇、身體靈活敏捷、情感上保持同情心。

There『s a philosophy of artistry in British training, which is 「we are trained to be artists, we are not trained to be famous。」 The thing that matters the most of all is our work。 As an actor, you commit your whole self to doing that work, to be intellectually curious, to be physically agile and to be emotionally compassionate。 The head, heart and body all working at once。

在英國戲劇傳統上,沒有可以躲藏的地方,沒有捷徑和快速通道。沒有什麼數碼技術能讓你變得更好。唯一能讓你成為好演員的是你頭腦的銳利度,心胸的開闊度和你身體的投入度。不論是我、卷福、小雀斑還是成千上萬英國的演員,我們都是受這樣的訓練出來的。」

Because in British theater tradition, there『s no hiding place, there』s no short cut, no fast track。。。There『s no digital magic can make you better。 The only thing that makes you a good actor is the sharpness of your mind, the size of your heart and the commitment of you body, all working at once。 And I know it』s just myself and Benedict and Eddie who felt that way, but thousands of actors in the United Kingdom all come from this kind of training。

聽完這一段回答,再回看國內現在的演藝圈現狀,不知是否很多演員從業者會感到慚愧?

而抖森並不是個例。本尼迪克特·康伯巴奇和埃迪·雷德梅尼也是經過嚴格的學院訓練和多年的舞台劇經驗打磨。埃迪·雷德梅尼還是抖森在伊頓公學的校友。他們在作品中所展現出來的演技,也不得不讓人佩服。埃迪·雷德梅尼飾演的霍金,從青年到最終癱瘓,讓他贏得了當年的奧斯卡影帝。第二年,由憑藉在《丹麥女孩》中飾演的跨性別者,再次獲得影帝提名;本尼迪克特·康伯巴奇飾演的夏洛克福爾摩斯可謂是最受歡迎的福爾摩斯之一,在《模仿遊戲》中的表演也被提名當年的奧斯卡影帝。

抖森此次在《金剛:骷髏島》中飾演一位參與過越戰的、前英國特種空軍部隊的軍人。為了在身材和體能上都符合這樣角色設定,拍戲期間都在接受2名英國海軍和1名美國海豹突擊隊隊員的訓練。他提到,每天早上4點起床,訓練2個小時,再去拍戲,在拍戲現場再拍攝大量的動作戲是他的日常。

在提到這些訓練時,抖森表示「變強壯很痛苦,很難」但一切都是應該的,並且自己很享受這樣的訓練過程,因為在身體日益變強的同事,心靈也隨之愈加強大。

這樣的敬業精神在很多優秀的演員身上都能看到,美國的影帝馬修麥康納在兩部戲裡,從暴瘦到巨胖,全部真身上陣。國內也有像彭於晏、張震這樣的演員,為了演戲,變成了運動健將、功夫達人和棋聖。

所以他們有今天這樣的名氣和成績也確實不足為奇了。

對於為何投入演員這一職業,抖森告訴環球時報英文版:

「我會成為演員,因為我也曾是一名觀眾。14那年,我在倫敦的國家劇院看了一部戲。在我人生的那段時期,我覺得很孤獨,但是看這部戲減少了我的孤獨感。它非常打動我。當我望向四周,成千上萬的觀眾跟我一樣感同身受。那一刻我意識到表演藝術可以將人們聯繫在一起,有同樣的感受。有很多東西能讓我們彼此溝通,而不是被隔閡開來。 所以當我知道我的作品可以給感動別人、被世界不同角落的人們帶去歡樂,我感到非常驕傲,因為這正是我決定做演員的原因。」

I became an actor because I came from the audience。 When I was 14 I watched a play at the National Theatre of London, at that time of my life, I felt very alone, and the play made me feel less alone, and I was very moved by。 I looked around and I saw hundreds of thousands of people, who were also moved by。 I released the performing art existed to connect people together, to make everyone feel the same, there』s more that we share as people than the things that divide us。 So the idea, the work that I』ve done, can move and delight and entertain all sorts of people from different parts of the world, makes me feel so proud。 Because that』s the reason I started acting。