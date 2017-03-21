記者謝敏政／嘉義報導

交通部觀光局阿里山國家風景區管理處3月25-26日兩天的上午10時至下午4時於牛埔仔遊憩園區舉辦「茶、生態之旅暨產業行銷推廣活動」。活動以「茶顏‧觀色-茶人服裝秀」、「追根‧茶源-大地茶席」、「靜觀‧默茶-室內茶席展演」、「大家找茶趣-DIY體驗」來主軸串連，結合音樂展演、茶展售市集及琴棋書畫，讓遊客在春暖花開的季節裡，體驗不一樣的阿里山風情。



茶顏‧觀色-茶人服裝秀

3月25日上午10時30分由太和國小帶來現代茶舞為活動開場，茶人服裝秀則特別邀請台北大稻埕「衣戲院」以阿里山茶道為主題，精心設計一系列「靜、清、柔、和」的時尚茶服，走秀現場由阿里山各茶區的茶人擔任走秀模特兒，並搭配汎絲路樂團知名音樂家現場演奏，融合時尚、茶道與地景，滿足您春的饗宴!!由現場嘉賓嘉義縣張縣長花冠、阿里山管理處長馬惠達等人一起為活動及螢火蟲季揭開序幕。

阿里山茶、生態之旅暨產業行銷推廣活動將在牛埔仔遊憩園區熱鬧登場〔圖／謝敏政攝〕

阿里山管理處處長馬惠達表示：「阿里山生態資源相當豐富且各有特色，管理處以茶、生態、咖啡、原民、鐵道、浪漫等六大主題為主，以優質、深度、特色、多元的核心價值創新旅遊服務，提供更高品質及多樣化的遊憩體驗。今年活動以茶為主軸，整合轄區茶產業、民宿、餐廳、伴手禮等相關產業共同曝光，也宣告螢火蟲季活動開跑。」

阿里山處長馬惠逹歡迎大家

馬處長指出，備受期待的阿里山螢火蟲季也將正式展開，每年在春末夏初有成千上萬隻螢火蟲聚集於此，轄內光華、瑞里、圓潭、里佳及豐山5個社區的螢火蟲季也將於4月1日至7日期間陸續開跑。為讓來訪的遊客觀賞美麗的螢火蟲星海，今年阿里山管理處精心搭配在地社區的創意茶席、獨特的自然生態、產業資源等，推出包括「五星級夜觀、竹林茶席、原民風、深度生態、手沖咖啡與茶席體驗、DIY體驗」等6大主題，要讓民眾感受不一樣的人文風情。活動第一場預計於4月7日展開，陸續將開放6條遊程供民眾報名參加。歡迎國內外遊客更深入社區，盡覽美麗的景觀、體驗在地特色民宿與人文風情，創造獨特的旅遊記憶。

馬處長說，阿里山高山茶名聲享譽國內外，轄內茶產業相當豐富，茶藝文化更是深入當地生活中。為了讓遊客也能體驗大地茶席魅力，活動現場邀請50家業者透過創意茶席擺設，活動兩天前500名參加的遊客，都能獲得1個精美茶杯(名額有限，送完為止)，遊客可依時段選擇喜歡的茶席自由入席，免費細品在地的優質好茶，聽在地茶人細說在地故事。這是大阿里山轄區第一次，也是最具特色與規模的茶席競賽活動。另外，周邊的展售市集也特別邀集轄區內與茶有關之輕食、茶點及茶伴手禮等特色店家一起展售，希望將轄內最具特色的產品完整呈現，讓遊客可以一次購足。

另外，觸口遊客中心內在活動兩天也安排室內茶席展演，邀請到「日本公益財團法人煎茶道方?流」的賴蕙玲老師和「大觀人文茶道」陳玉婷老師，分別於上午及下午各帶來2場次的茶席展演，帶領遊客體驗日本的煎茶道和中國、臺灣茶道不同的茶香文化與韻味。觸口遊客中心同時於3月25日至6月30日展出「山野炊煙-詹豐成 鐵壺特展」，歡迎遊客也可順道欣賞日本鐵壺之美。

為了讓遊客了解茶葉除了可喝、可食用外，透過衍伸運用還能將其染色的特性與獨特茶香應用在生活用品中，活動兩天下午現場分別各有2場次的茶染DIY(體驗費每人200元)、茶皂DIY(體驗費每人50元)，皆可現場報名。

3月25日活動現場有「花花世界寫生比賽」，邀請全國小學生以「草原遊樂園」為主題，畫出心目中的阿里山，讓親子都能同享活動樂趣，下午還有書法家黃文枝的大筆揮毫秀。26日也邀請太平國小的小小茶藝師、國樂團及音樂藝術家高閑至老師展開精彩表演，讓您一整天都可沉浸在牛埔仔草原輕鬆悠閒的氣氛中。相關活動訊息請至阿里山管理處官網http://www.ali-nsa.net，及Facebook粉絲專頁（https://www.facebook.com/Alishan.nsa/），及活動網站http://2017alisan-music.vrworld.com.tw查詢。