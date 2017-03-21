聯電28奈米授權大陸子公司 投審會准了中央社 (2017-03-21 18:55)
（中央社記者黃麗芸台北21日電）經濟部投審會今天通過聯電公司技術授權28奈米技術給子公司聯芯集成電路製造（廈門）有限公司，且後者需支付聯電2億美元的技術授權金。
投審會表示，半導體若要進行技術移轉授權，技術上必須N-1世代，由於聯電已進行到14奈米製程並進入量產，且聯芯集成電路製造公司為其子公司，所以通過聯電申請授權28奈米技術授權案。
同時，聯芯集成電路製造公司必須支付聯電2億美元的技術授權金，實際執行內容將依雙方簽訂的技術授權契約書為準。
投審會表示，此案通過後，也有要求聯電必須繼續精進技術研發。1060321
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